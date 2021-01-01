كشفت دراسة جديدة نفذت في جامعة "لوبورو" عن طريقة بسيطة لإنقاص الوزن وحرق الدهون بشكل فعال، تقدم نتائج مشابهة للمشي لمدة 30 دقيقة، لكن هذه الطريقة لا تحتاج إلى بذل أي مجهود يذكر، كل ما عليك فعله هو مجرد أخذ حمام ساكن.
استلقت مجموعة متطوعين، كجزء من تجربة علمية، لمدة ساعة واحدة في حوض استحمام ساخن، تم تجهيزه خصيصا ببعض المعدات بهدف قياس النتائج.
وبحسب صحيفة "إكسبريس"، جهز حوض الاستحمام بمعدات لقياس عدد السعرات الحرارية المحروقة ومقايس حرارة وغيرها لرصد صحة المتطوعين.
وأظهرت الأبحاث أن الحمامات الساخنة يمكن أن تحرق ما يصل إلى 240 سعرة حرارية، وهو ما يعادل نصف ساعة (30 دقيقة) من المشي السريع.
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التعليقات على دراسة: طريقة تحرق الدهون كالمشي السريع لـ30 دقيقة من دون أي حركة
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