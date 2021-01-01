دراسة| تناول الشوكولاتة صباحاً ومساءً تحرق الدهون



تناول الشوكولاتة تناول الشوكولاتة

أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول الحلويات في الصباح يعمل على حرق الدهون، وهذه النتائج تعتبر غير متوقعة على لعض الأذهان.



قدم باحثون في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية كمية تعادل 100 جرام من شوكولاتة الحليب لـ 19 امرأة بعد ساعة واحدة من الاستيقاظ وساعة واحدة قبل وقت النوم.



اكتشف فريق البحث أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح أو الليل لم يؤد إلى زيادة الوزن، وأن الشوكولاتة لعبت على الأرجح دور مثبط للشهية.

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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تناول شوكولاتة الحليب خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.وأضافت الدراسة أن سبب هذه العملية الغريبة يعود إلى وجود مادة كيميائية مفيدة يطلق عليها اسم "الفلافانول" وهي مادة موجودة بشكل طبيعي في الكاكاو، وهي تزيد من أكسدة الدهون.وبالرغم من أن الدراسة مطبقة فقط على عدد محدود من النساء بعد انقطاع الطمث، إلا أن الباحثين أكدوا عزمهم على التوسع بالأبحاث بهدف التأكد من مطابقة النتائج على الرجال والنساء.وقالت مؤلفة الدراسة، مارتا جاراوليت، المدرسة في جامعة مورسيا: "لم يكتسب متطوعونا وزنًا على الرغم من زيادة السعرات الحرارية التي يتناولونها".وتضيف الباحثة: "تظهر نتائجنا أن الشوكولاتة قللت من استهلاك الطاقة، بما يتفق مع الانخفاض الملحوظ في الجوع والشهية والرغبة في تناول الحلويات كما هو موضح في الدراسات السابقة".واعتبرت نتائج الدراسة "صادمة" لأنها استخدمت شوكولاتة الحليب، الشهيرة بمساهمتها بزيادة الوزن بسبب احتوائها على نسب عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية.