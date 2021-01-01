دراسة تكشف علاقة البُرص بـ علاج سرطان الجلد



علاج سرطان الجلد علاج سرطان الجلد

كشفت دراسة حديثة أن بعض السحالي الأليفة الصغيرة أو “البُرص” يمكن أن تكون السبب في علاج سرطان الجلد، وذلك وفقًا لموقع popsci.







وأكد العلماء أنه يتم تحديد لون جلد وفراء الثدييات بشكل حصري تقريبًا بواسطة melanophores - الخلايا التي تنتج الميلانين - ولكن العديد من الحيوانات الأخرى لديها أكثر من نوع واحد من خلايا اللون ، مما ينتج عنه مجموعة متنوعة من الأصباغ التي تؤدي إلى العديد من ألوان الجلد والقياس.

قد يعجبك أيضا...

وفصل العلماء هذه المجموعات الثلاث من الأبراص ، ثم قاموا بتسلسل الحمض النووي ومقارنته - بحثًا عن جين يطابق نمط الوراثة المتوقع.وبمجرد تحديد المنطقة المشتبه بها من جينوم البُرص ، ذهب الباحثون إلى قاعدة البيانات الجينية لمقارنة تسلسل الجينات مع جينومات حيوانية أخرى تم تعيينها جيدًا، من خلال مقارنات السحالي الخضراء والبشر ، وتبين للعلماء جينًا يسمى جين SPINT1، ويبدو أن شكلًا متحورًا من هذا الجين SPINT1 ، يُطلق عليه جين Lemon Frost ، يتسبب في ظهور جلد Lemon Frost ، وكذلك الأورام.وتُستخدم الكائنات الحية النموذجية مثل البُرص لدراسة البيولوجيا البشرية والأمراض بسبب مجموعة المعلومات والإمكانيات التجريبية التي توفرها، يقول سيول: "هناك الكثير من التجارب التي يمكننا إجراؤها على الكائنات الحية النموذجية ولا يمكنك إجراؤها على الناس".وأضاف: “يمكنك إجراء هذه التجارب حيث تصيب [الحيوانات] بالسرطان ، ثم تبحث عن علاجه”،وأوضح موقع popsci أن هذا الاكتشاف الأخير سيؤدي إلى دفع علماء الوراثة الآخرين للنظر في البُرص والكائنات الحية الأخرى غير النموذجية في أبحاثهم للحصول على علاج لـ سرطان الجلد.وقال كاريغ سويل، عالم الوراثة في جامعة "ماساتشوستس"، ‏والمتخصص في دراسة السرطان، إن تلك الدراسة التي تعمل على اكتشاف البُرص يمكن ان تكون مفتاحا سحريا ‏حقيقيا للقضاء على سرطان الجلد بصورة نهائية.