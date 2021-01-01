

دراسة| البطاطس المسلوقة تمنع ارتفاع ضغط الدم والمقلية غير ضارة دراسة| البطاطس المسلوقة تمنع ارتفاع ضغط الدم والمقلية غير ضارة

يعتاد بعض الأشخاص على تناول البطاطس المسلوقة عند الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي حيث أنها تعتبر من المأكولات الخفيفة التي تعمل على تهدئة المعدة والقولون، ولكنهم لا يعلمون أن لها سر ٱخر.



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أوضحت دراسة أمريكية نشرت نتائجها في مجلة Nutrients، أنه يمكن أن يساعد تناول البطاطس المسلوقة أو المخبوزة في منع ارتفاع ضغط الدم.

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توصل الباحثون في جامعة بوردو إلى مثل هذه الاستنتاجات بعد تجارب سريرية شملت 30 رجلاً وامرأة يعانون من ارتفاع ضغط الدم.وأظهرت النتائج أن تناول البطاطس الغنية بالبوتاسيوم يقلل من ضغط الدم الانقباضي، ولوحظ أن البطاطس لها تأثير مفيد على الجسم، حيث تقلل من احتباس الصوديوم في الجسم.وقالت رئيسة الدراسة الدكتورة كوني ويفر: "بالنظر إلى أن معظم الأمريكيين يعانون من نقص في البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية اليومية، فإن هذه النتائج تظهر أهمية تعزيز المصادر الجيدة للبوتاسيوم مثل البطاطس بدلا من الحد منها".وفقا للعلماء، تستند استنتاجاتهم إلى بيانات محدودة وهي أولية بطبيعتها.وأضاف ويفر: "وجدنا حتى الآن أن البطاطس المسلوقة أو المخبوزة تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي، وأن البطاطس المقلية ليس لها أي آثار سلبية ويمكن أيضا تضمينها في النظام الغذائي كجزء من نظام غذائي صحي".