خمسة طرازات جديدة من بورشه 911
بعد إطلاق الجيل الثامن من سيارة بورشه 911، أضافت بورشه إلى هذه المجموعة خمسة طرازات GTS رياضية جديدة. وكانت طرازات GTS التي يحظى بشعبية كبيرة قد طُرحت للمرة الأولى قبل اثني عشر عاماً، وتقدم بورشه حالياً جيلاً أكثر قوة وأناقة مع تعزيز ديناميكية القيادة عن الأجيال السابقة. ويتميز محرك بوكسر سداسي الأسطوانات الجديد بقوته التي تبلغ 480 حصان متري (353 كيلووات)، أي أكثر بـ 30 حصان متري (22 كيلووات) من سيارة 911 كاريرا S الحالية وسيارة بورشه 911 GTS السابقة.
وتتوفر السيارة اليوم بخمسة طرازات:
بورشه 911 كاريرا GTS كوبيه وكابروليه مع نظام الدفع الخلفي
بورشه 911 كاريرا 4 GTS كوبيه وكابروليه مع نظام الدفع الخلفي
بورشه 911 تارجا 4 GTS مع نظام الدفع الرباعي.
وتتميز الطرازات الجديدة بخصائص ديناميكية طولية وجانبية فائقة بفضل ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه ثماني السرعات أو ناقل الحركة اليدوي سباعي السرعات، إلى جانب نظام التعليق الخاص بطرازات GTS مع نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه ونظام المكابح فائق الأداء الخاص بسيارة بورشه 911 توربو. ولأول مرة، تتوفر مجموعة Lightweight Design خفيفة الوزن كتجهيز اختياري لطرازات GTS، حيث تقلل وزن السيارة بما يصل إلى 25 كغ وتعزز ديناميكية القيادة.
ويتضمن المظهر الرياضي للطرازات الجديدة المتميز بالبساطة عناصر تصميم سوداء متباينة ومصابيح أمامية داكنة. ويهيمن اللون الأسود أيضاً على المقصورة، فيما تعزز العديد من التجهيزات المصنوعة من ألياف Race-Tex الدقيقة الأناقة والطابع الديناميكي. وتم تجهيز الطرازات بأحدث جيل من نظام بورشه لإدارة الاتصالات، والذي يضفي العديد من التحسينات على نظام تشغيل السيارة وإمكانات الاتصال.
التقنيات المتطورة: نظام تعليق مصمم خصيصاً ونظام عادم رياضي فريد من نوعه
تأتي سيارة بورشه 911 GTS الجديدة مجهزة بمحرك بست أسطوانات متقابلة أفقياً سعة 3 لتر مع شاحن توربو بقوة 480 حصان متري (353 كيلووات)، فيما يبلغ أقصى عزم دوران له 570 نيوتن متر، أي بزيادة قدرها 20 نيوتن متر عن محرك الطراز السابق. وتتسارع سيارة بورشه 911 كاريرا 4 GTS كوبيه من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية فقط مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه ثماني السرعات، وهو زمن يقل بثلاثة أعشار الثانية عن زمن تسارع الطراز السابق. البلدان الأخرى: يتوفر ناقل الحركة اليدوي سباعي السرعات بمسافة أقصر لنقل السرعة لطرازات بورشه 911 GTS كوبيه كبديل لناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه.
ويلبي نظام التعليق المأخوذ من سيارة بورشه 911 توربو والمعدّل ليناسب طراز GTS، متطلبات الأداء الفائق. وتستجيب المخمدات للتغيرات الديناميكية بسرعة فائقة بفضل نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه الذي يأتي كتجهيز أساسي، والذي يُدمج بشكل قياسي في طرازي كوبيه وكابروليه مع الشاسيه الرياضي المنخفض بمقدار 10 مم.
وتُجهز طرازات GTS بنظام المكابح فائق الأداء الخاص بسيارة بورشه 911 توربو للتوافق مع الأداء المعزز لها، وتتوفر بعجلات من السبائك المعدنية الخفيفة باللون الأسود بقياس 20 بوصة (في الأمام) و21 بوصة (في الخلف) مع نظام التثبيت المركزي، وهي أيضاً مأخوذة من سيارة بورشه 911 توربو. ويوفر نظام العادم الرياضي القياسي صوتاً رائعاً، وذلك بفضل الإعدادات الخاصة بطرازات GTS وتقليل مستوى العزل في المقصورة.
التصميم الخارجي: لمسات تزيينية عديدة باللون الأسود اللامع وشديد اللمعان
تتميز طرازات 911 GTS بالعديد من عناصر التصميم الخارجي السوداء أو الداكنة. وتتضمن هذه العناصر في سيارة بورشه 911 تارجا 4 GTS عمود تارجا المانع للانقلاب المميز وأحرف شعار تارجا. وتشمل العناصر المطلية باللون الأسود اللامع حافة مشتت الهواء، وعجلات السبائك المعدنية الخفيفة مع نظام التثبيت المركزي، وقضبان الفتحات الموجودة على غطاء المحرك، وشعار GTS على الأبواب والجزء الخلفي من السيارة. ويمكن اختيار السيارة بمجموعة التجهيزات الخارجية التي تتضمن هذه العناصر وغيرها باللون الأسود شديد اللمعان.
وتجهّز جميع طرازات بورشه 911 GTS أيضاً مع مجموعة Sport Design الرياضية، مع لمسات تزيينية خاصة في الأمام والخلف وعلى عتبات الأبواب. وتتميز إطارات المصابيح الأمامية ومصابيح الإضاءة النهارية بلونها الداكن، وتزود السيارة بمصابيح أمامية بتقنية LED قياسية مع نظام الإضاءة الديناميكي بلاس من بورشه، بينما تأتي بمصابيح خلفية بتصميم فريد خاص بطرازات GTS.
مجموعة Lightweight Design خفيفة الوزن: وزن أقل مع تعزيز القوة الضاغطة للأسفل
تم تعزيز ديناميكية القيادة من خلال توفير مجموعة Lightweight Design خفيفة الوزن كتجهيز اختياري لأول مرة لطرازات GTS. وعند تجهيز السيارة بها، يقل وزن السيارة بمقدار يصل إلى 25 كغ بفضل المقاعد الرياضية المصنوعة من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP) والنوافذ الزجاجية الجانبية والخلفية خفيفة الوزن والبطارية خفيفة الوزن، مع الاستغناء عن المقاعد الخلفية. وتشمل التجهيزات الأخرى التي تعزز الأداء نظام توجيه المحور الخلفي كتجهيز أساسي ضمن هذه المجموعة من التجهيزات واللمسات الأخرى التي تعزز الديناميكية الهوائية.
المقصورة: لمسات من ألياف Race-Tex باللون الأسود والمقاعد الرياضية بلاس كتجهيز أساسي
تواصل تفاصيل التصميم الرياضي الخاص بطرازات GTS هيمنتها على المقصورة، وذلك على المستوى العملي والبصري. تم تقصير ذراع ناقل الحركة اليدوي سباعي السرعات – الذي يأتي كتجهيز اختياري – بمقدار 10 مم، مما يتيح إمكانية التبديل السريع بين التروس بسهولة. وتتضمن التجهيزات الرياضية الأساسية عجلة القيادة GT Sport ومجموعة كرونو الرياضية مع زر اختيار وضع القيادة، وتطبيق Porsche Track Precision لتسجيل بيانات القيادة على المضمار وعرض درجة حرارة الإطارات. وتتميز المقاعد الرياضية بلاس القياسية بإمكانية تعديلها كهربائياً بأربع وضعيات، وتوفر دعماً فائقاً لجسم السائق عبر المساند الجانبية مع أعلى مستويات الراحة. إضافة إلى ذلك، تم تخفيض مستوى العزل في المقصورة من أجل تعزيز المتعة الصوتية أثناء القيادة.
وتضفي اللمسات المصنوعة من ألياف Race-Tex مزيداً من الأناقة والديناميكية على المقصورة، حيث تُكسى بهذه المادة الأجزاء الوسطى في المقاعد، وإطار عجلة القيادة، ومقابض الأبواب ومساند الأذرع، وغطاء حجرة التخزين وذراع ناقل الحركة. وعند تزويد السيارة بمجموعة تجهيزات GTS للمقصورة، يمكن اختيار الدرزات التزيينية باللون الأحمر كارمن أو كرايون، وتكون أحزمة المقاعد وأحرف GTS المنقوشة على مساند الرأس وعداد دورات المحرك وساعة كرونو الرياضية بنفس اللون المتباين، فيما تأتي اللمسات التزيينية على اللوحة الأمامية والأبواب من الكربون غير اللامع.
نظام تشغيل وعرض جديد: يتوفر حالياً تطبيق Android Auto
يتميز الجيل الجديد من نظام بورشه لإدارة الاتصالات بوظائف إضافية وتصميم مبسط، حيث تم تكبير مناطق اللمس في القائمة مع توفير خيار جديد يتيح إمكانية إعادة ترتيب المربعات على الشاشة الرئيسية. ويمكن للمساعد الصوتي المتطور أن يتعرف على لغة البشر العادية، ويتم تفعيله باستخدام عبارة ”Hey Porsche”.
وسيتمكن مستخدمو الهواتف التي تعمل بنظام iOS أو Android على حد سواء من استخدام وظائف هواتفهم المتحركة بالكامل من خلال تطبيق Apple Car Play® المتوفر سابقاً و تطبيق Android Auto المتوفر حالياً في طرازات بورشه 911 GTS الجديدة.
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