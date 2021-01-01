

خمسة طرازات جديدة من بورشه ‎911 خمسة طرازات جديدة من بورشه ‎911

بعد إطلاق الجيل الثامن من سيارة بورشه ‎911، أضافت بورشه إلى هذه المجموعة خمسة طرازات ‎GTS‎ رياضية جديدة. وكانت طرازات ‎GTS‎ التي يحظى بشعبية كبيرة قد طُرحت للمرة الأولى قبل اثني عشر عاماً، وتقدم بورشه حالياً جيلاً أكثر قوة وأناقة مع تعزيز ديناميكية القيادة عن الأجيال السابقة. ويتميز محرك بوكسر سداسي الأسطوانات الجديد بقوته التي تبلغ ‎480 حصان متري ‏(353 كيلووات)، أي أكثر بـ ‎30 حصان متري ‏(22 كيلووات) من سيارة ‎911 كاريرا ‎S‎ الحالية وسيارة بورشه ‎‎911 GTS‎ السابقة.



وتتوفر السيارة اليوم بخمسة طرازات‏:



بورشه ‎911 كاريرا ‎GTS‎ كوبيه وكابروليه مع نظام الدفع الخلفي

بورشه ‎911 كاريرا ‎‎4 GTS‎ كوبيه وكابروليه مع نظام الدفع الخلفي

بورشه ‎911 تارجا ‎‎4 GTS‎ مع نظام الدفع الرباعي‏.

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وتتميز الطرازات الجديدة بخصائص ديناميكية طولية وجانبية فائقة بفضل ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه ثماني السرعات أو ناقل الحركة اليدوي سباعي السرعات، إلى جانب نظام التعليق الخاص بطرازات ‎GTS‎ مع نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه ونظام المكابح فائق الأداء الخاص بسيارة بورشه ‎911 توربو. ولأول مرة، تتوفر مجموعة ‎Lightweight Design‎ خفيفة الوزن كتجهيز اختياري لطرازات GTS، حيث تقلل وزن السيارة بما يصل إلى ‎25 كغ وتعزز ديناميكية القيادة.ويتضمن المظهر الرياضي للطرازات الجديدة المتميز بالبساطة عناصر تصميم سوداء متباينة ومصابيح أمامية داكنة. ويهيمن اللون الأسود أيضاً على المقصورة، فيما تعزز العديد من التجهيزات المصنوعة من ألياف ‎Race-Tex‎ الدقيقة الأناقة والطابع الديناميكي. وتم تجهيز الطرازات بأحدث جيل من نظام بورشه لإدارة الاتصالات، والذي يضفي العديد من التحسينات على نظام تشغيل السيارة وإمكانات الاتصال‏.‎التقنيات‎ المتطورة: نظام تعليق مصمم خصيصاً ونظام عادم رياضي فريد من نوعهتأتي سيارة بورشه ‎‎911 GTS‎ الجديدة مجهزة بمحرك بست أسطوانات متقابلة أفقياً سعة ‎3 لتر مع شاحن توربو بقوة ‎480 حصان متري ‏(353 كيلووات)، فيما يبلغ أقصى عزم دوران له ‎570 نيوتن متر، أي بزيادة قدرها ‎20 نيوتن متر عن محرك الطراز السابق. وتتسارع سيارة بورشه ‎911 كاريرا ‎‎4 GTS‎ كوبيه من السكون إلى ‎100 كم/ساعة في ‎3.3 ثانية فقط مع ناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه ثماني السرعات، وهو زمن يقل بثلاثة أعشار الثانية عن زمن تسارع الطراز السابق. البلدان الأخرى: يتوفر ناقل الحركة اليدوي سباعي السرعات بمسافة أقصر لنقل السرعة لطرازات بورشه ‎‎911 GTS‎ كوبيه كبديل لناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه‏.ويلبي نظام التعليق المأخوذ من سيارة بورشه ‎911 توربو والمعدّل ليناسب طراز GTS، متطلبات الأداء الفائق. وتستجيب المخمدات للتغيرات الديناميكية بسرعة فائقة بفضل نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه الذي يأتي كتجهيز أساسي، والذي يُدمج بشكل قياسي في طرازي كوبيه وكابروليه مع الشاسيه الرياضي المنخفض بمقدار ‎10 مم‏.وتُجهز طرازات ‎GTS‎ بنظام المكابح فائق الأداء الخاص بسيارة بورشه ‎911 توربو للتوافق مع الأداء المعزز لها، وتتوفر بعجلات من السبائك المعدنية الخفيفة باللون الأسود بقياس ‎20 بوصة (في الأمام) و21 بوصة (في الخلف) مع نظام التثبيت المركزي، وهي أيضاً مأخوذة من سيارة بورشه ‎911 توربو. ويوفر نظام العادم الرياضي القياسي صوتاً رائعاً، وذلك بفضل الإعدادات الخاصة بطرازات ‎GTS‎ وتقليل مستوى العزل في المقصورة‏.‎التصميم‎ الخارجي: لمسات تزيينية عديدة باللون الأسود اللامع وشديد اللمعانتتميز طرازات ‎‎911 GTS‎ بالعديد من عناصر التصميم الخارجي السوداء أو الداكنة. وتتضمن هذه العناصر في سيارة بورشه ‎911 تارجا ‎‎4 GTS‎ عمود تارجا المانع للانقلاب المميز وأحرف شعار تارجا. وتشمل العناصر المطلية باللون الأسود اللامع حافة مشتت الهواء، وعجلات السبائك المعدنية الخفيفة مع نظام التثبيت المركزي، وقضبان الفتحات الموجودة على غطاء المحرك، وشعار ‎GTS‎ على الأبواب والجزء الخلفي من السيارة. ويمكن اختيار السيارة بمجموعة التجهيزات الخارجية التي تتضمن هذه العناصر وغيرها باللون الأسود شديد اللمعان‏.وتجهّز جميع طرازات بورشه ‎‎911 GTS‎ أيضاً مع مجموعة ‎Sport Design‎ الرياضية، مع لمسات تزيينية خاصة في الأمام والخلف وعلى عتبات الأبواب. وتتميز إطارات المصابيح الأمامية ومصابيح الإضاءة النهارية بلونها الداكن، وتزود السيارة بمصابيح أمامية بتقنية ‎LED‎ قياسية مع نظام الإضاءة الديناميكي بلاس من بورشه، بينما تأتي بمصابيح خلفية بتصميم فريد خاص بطرازات GTS‏.‎مجموعة Lightweight Design‎ خفيفة الوزن: وزن أقل مع تعزيز القوة الضاغطة للأسفلتم تعزيز ديناميكية القيادة من خلال توفير مجموعة ‎Lightweight Design‎ خفيفة الوزن كتجهيز اختياري لأول مرة لطرازات GTS. وعند تجهيز السيارة بها، يقل وزن السيارة بمقدار يصل إلى ‎25 كغ بفضل المقاعد الرياضية المصنوعة من البلاستيك المقوى بألياف الكربون (CFRP) والنوافذ الزجاجية الجانبية والخلفية خفيفة الوزن والبطارية خفيفة الوزن، مع الاستغناء عن المقاعد الخلفية. وتشمل التجهيزات الأخرى التي تعزز الأداء نظام توجيه المحور الخلفي كتجهيز أساسي ضمن هذه المجموعة من التجهيزات واللمسات الأخرى التي تعزز الديناميكية الهوائية‏.المقصورة: لمسات من ألياف ‎Race-Tex‎ باللون الأسود والمقاعد الرياضية بلاس كتجهيز أساسيتواصل تفاصيل التصميم الرياضي الخاص بطرازات ‎GTS‎ هيمنتها على المقصورة، وذلك على المستوى العملي والبصري. تم تقصير ذراع ناقل الحركة اليدوي سباعي السرعات – الذي يأتي كتجهيز اختياري – بمقدار ‎10 مم، مما يتيح إمكانية التبديل السريع بين التروس بسهولة. وتتضمن التجهيزات الرياضية الأساسية عجلة القيادة ‎GT Sport‎ ومجموعة كرونو الرياضية مع زر اختيار وضع القيادة، وتطبيق ‎Porsche Track Precision‎ لتسجيل بيانات القيادة على المضمار وعرض درجة حرارة الإطارات. وتتميز المقاعد الرياضية بلاس القياسية بإمكانية تعديلها كهربائياً بأربع وضعيات، وتوفر دعماً فائقاً لجسم السائق عبر المساند الجانبية مع أعلى مستويات الراحة. إضافة إلى ذلك، تم تخفيض مستوى العزل في المقصورة من أجل تعزيز المتعة الصوتية أثناء القيادة‏.وتضفي اللمسات المصنوعة من ألياف ‎Race-Tex‎ مزيداً من الأناقة والديناميكية على المقصورة، حيث تُكسى بهذه المادة الأجزاء الوسطى في المقاعد، وإطار عجلة القيادة، ومقابض الأبواب ومساند الأذرع، وغطاء حجرة التخزين وذراع ناقل الحركة. وعند تزويد السيارة بمجموعة تجهيزات ‎GTS‎ للمقصورة، يمكن اختيار الدرزات التزيينية باللون الأحمر كارمن أو كرايون، وتكون أحزمة المقاعد وأحرف ‎GTS‎ المنقوشة على مساند الرأس وعداد دورات المحرك وساعة كرونو الرياضية بنفس اللون المتباين، فيما تأتي اللمسات التزيينية على اللوحة الأمامية والأبواب من الكربون غير اللامع‏.‎نظام‎ تشغيل وعرض جديد: يتوفر حالياً تطبيق ‎Android Auto‎يتميز الجيل الجديد من نظام بورشه لإدارة الاتصالات بوظائف إضافية وتصميم مبسط، حيث تم تكبير مناطق اللمس في القائمة مع توفير خيار جديد يتيح إمكانية إعادة ترتيب المربعات على الشاشة الرئيسية. ويمكن للمساعد الصوتي المتطور أن يتعرف على لغة البشر العادية، ويتم تفعيله باستخدام عبارة ‎”Hey Porsche”‏‎‏.وسيتمكن مستخدمو الهواتف التي تعمل بنظام ‎iOS‎ أو ‎Android‎ على حد سواء من استخدام وظائف هواتفهم المتحركة بالكامل من خلال تطبيق ‎Apple Car Play®‎ المتوفر سابقاً و تطبيق ‎Android Auto‎ المتوفر حالياً في طرازات بورشه ‎‎911 GTS‎ الجديدة‏.