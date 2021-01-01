

خلي بالك.. أسباب ضعف إضاءة مصابيح سيارتك خلي بالك.. أسباب ضعف إضاءة مصابيح سيارتك

يعد ضعف إضاءة مصابيح السيارة من أبرز الأعطال التي يتعرض لها بعض سائقي السيارات، ويظهر ذلك بشكل كبير من خلال ضعف إضاءة المصابيح الأمامية، وقد يؤدي ضعف الإضاءة إلى توقف السيارة، لانعدام الرؤية.







كما تتسبب أيضاً ضعف الإضاءة في صعوبة الرؤية أثناء القيادة ليلاً على الطريق، وهو ما يعرض سائقي السيارة إلى الخطر.

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نرصد خلال السطور التالية الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف إضاءة السيارة.1- عند حدوث خلل في نظام الشحن الخاص بالدينامو، حيث إنه الجزء المسئول عن توليد الطاقة في السيارة، يؤدي إلى ضعف الإضاءة.2- تعرض (أرضي الكهرباء) الخاص بالسيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار.3- وجود قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية.4- تعد البطارية عنصراً أساسياً لعمل السيارة وتشغيل المحرك، في حالة تعرضها للضعف أو للأعطال وضعف شحنها أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء، فيؤدي الي ضعف إضاءة المصابيح.5- تلف الصمامات الكهربائية “الفيوزات”، التي تعمل على حماية الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف، وتعمل أيضاً على الحفاظ على عمل النظام الكهربائي في السيارة.وفي حالة التأكد من سبب العطل، عليك بتشغيل محرك السيارة والضغط على دواسة الوقود لزيادة عدد دورات المحرك، فاذا لاحظت زيادة قوة الإضاءة فهذا يدل على أن العطل بسبب مشاكل في نظام الشحن بالدينامو، أما في حالة استمرار ضعف الإضاءة، فالسبب هو ضعف البطارية، أو وجود مشكلة في وصلات الأسلاك أو الوصلات الرابطة بين أقطاب البطارية.ولفحص الأسباب الأخرى التي تسبب ضعف إضاءة السيارة، يجب التوجه إلى مركز صيانة لعمل فحص شامل على السيارة وإصلاح العطل قبل تفاقمه.