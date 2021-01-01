

خلى بالك.. أشهر 5 أعطال سيارات فى الشارع المصرى خلى بالك.. أشهر 5 أعطال سيارات فى الشارع المصرى

يعانى بعض أصحاب السيارات من كثرة الأعطال فجأة، وبالتالى تكبد الكثير من الأموال جراء تصليحها، وربما تتفاقم المشكلات أكثر وتسبب تلف السيارة بشكل شبه كامل، والسبب فى ذلك إهمال مشكلات بسيطة وعدم تلافيها فور ظهورها.







فى إطار ذلك، يستعرض موقع “صدى البلد” الإخبارى، أشهر 5 أعطال يتعرض لها أصحاب السيارات في الشارع المصرى.

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1 ـ الفراملتعد الفرامل من أهم أجزاء السيارة، وفى حالة إهمالها تتعطل الحركة الكاملة عند الضغط عليها لعدم استجابة كل من تيل الفرمل وزيوت الباكم، وبالتالى لا تؤدي الدور المطلوب منها، وقد تعرض حياتك للخطر.2 ـ منظومة التبريديجب الاطمئنان على منظومة سوائل التبريد من وقت لآخر، لضمان عدم ظهور مشكلات أثناء السير خاصة فى فصل الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة، وتفادي تلف المحرك أو "وش السلندر".3 ـ إطارات السيارةعند ارتفاع درجات الحرارة، تتأثر إطارات السيارة بالسخونة الشديدة التى قد تؤدى لانفجارها، كما يمكن ظهور عملية اهتزاز السيارة على السرعات المرتفعة على سرعة 100 كيلو متر أو 120 كيلو مترا في الساعة، وفى هذه الحالة تحتاج السيارة لـ “إعادة ترصيص” الإطارات.4 ـ ضعف سحب المحركعند ضعف المحرك يسبب ذلك “التقطيع” أثناء السير، كما يمكن ارتفاع صوت المحرك من المنطقة الخلفية وهو نتيجة تواجد ثقب في أنابيب العادم، والتى تساعد على ضعف المحرك بصورة ملحوظة تجعل عزم السيارة فى أسوأ حالاته.5 ـ تلف المساعدينيعد نظام تعليق السيارة من أكثر الأجزاء الهامة التى تعطى السيارة قوتها على الطرق والمنحدرات، فهناك بعض الأخطاء التى يتغاضى عنها قائد السيارة، مثل تلف المساعدين و“الجلب” التى تحمل عليها السيارة، وفى حالة تلفها تتأرجح السيارة أثناء الحركة وتحدث حالة “عدم التوازن”.