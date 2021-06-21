خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت

امتحانات الثانوية العامة
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لتعريف طلاب الثانوية العامة بالتعليمات الخاصة بكيفية حل امتحانات الثانوية العامة النهائية على البابل شيت، وكذلك كيفية رصد الإجابات على التابلت.
وأكد فيديو وزارة التربية والتعليم على النقاط التالية :
امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون اول امتحانات ثانوية عامة يطبق بها طريقة التقييم الجديدة
ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا مع إتاحة ورقة اسلة مطبوعة وبابل شيت للاجابة “وذلك للطلاب الذين تسلموا تابلت”
ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ورقيا فقط لطلاب المنازل والاعادة
كل اسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون من نوعية الاختيار من متعدد
تحتوي كراسة الاجابة على اوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية
يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بكتاب الوزارة
للطلاب الذين تسلموا التابلت : يكون حل الاسئلة على ورقة البابل شيت ثم رصد الاجابات داخل التابلت مع اتاحة الوقت الكافي لذلك
الهدف من اتاحة امتحانات الثانوية العامة على التابلت والبابل شيت هو تأمين الطالب في حالة حدوث أي مشكلة تقنية
سيكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا في جميع الاحوال لضمان العدالة بين الطلاب
ارشادات هامة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة
اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية
في حالة استلام ورقة اجابة تالفة أطلب ورقة اخرى
املأ بياناتك بشكل صحيح
لا تكتب اسمك إلا في المكان المخصص لذلك
فكر في الاسئلة جيدا قبل اختيار الاجابة
اختر الاجابة عن طريق تظليل دائرتها بشكل كامل داخل الاطار
تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الاسئلة مع نفس الرقم في ورقة الاجابة
استخدم قلم جاف ازرق في تظليل الاجابات
إذا أرادت تغيير الاجابة لا تستخدم مزيل الكتابة
للتراجع عن اجابتك اشطب الاجابة الخاطئة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم ظلل الاجابة الجديدة
اذا تم الشطب بأي طريقة اخرى غير علامة الخطأ لن تحسب الدرجة
لا يصح اختيار اكثر من اجابة واحدة لان درجة السؤال لن تحسب
تأكد من مطابقة اجابتك على التابلت مع ورقة البابل شيت
في حالة عدم تطابق اجابتك في البابل شيت والتابلت ، سيتم احتساب اجابة ورقة البابل شيت
إذا كان هناك مشكلة في قراءة الاجابة على البابل شيت بالسكانر سيتم احتساب اجابة التابلت
لو اختلفت الاجابات المسجلة على التابلت والبابل شيت سعتبر هذا تحايلا على الامتحان
دمج المنظومة الورقية مع الرقمية يؤمن الطلاب من أي مشاكل تقنية بحيث يكون تركيزه فقط المذاكرة والتحضير للامتحان دون قلق
ويستعد طلاب الثانوية العامة 2021 لخوض البروفة الثالثة والأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة، والتي سيتم خلالها عقد الامتحان التجريبي الثالث.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 من الاثنين القادم الموافق 21/6/2021 وتستمر حتى الاثنين 28/6/2021.
جدول الامتحانات التجريبية الخاصة بالبروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة
الاثنين 21 يونيو 2021:
الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا
الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا
الثلاثاء 22 يونيو 2021:
التاريخ من 10 صباحا حتى 1 ظهرا
الخميس 24 يونيو 2021:
الفلسفة + علم النفس + الفيزياء + الكيمياء
الجمعة 25 يونيو 2021:
جبر وهندسة فراغية + جغرافيا
السبت 26 يونيو 2021 :
اللغة الأجنبية الأولى + التفاضل والتكامل
الأحد 27 يونيو 2021:
الديناميكا + اللغة الأجنبية الثانية
الاثنين 28 يونيو 2021:
اللغة العربية
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