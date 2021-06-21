خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لتعريف طلاب الثانوية العامة بالتعليمات الخاصة بكيفية حل امتحانات الثانوية العامة النهائية على البابل شيت، وكذلك كيفية رصد الإجابات على التابلت.



وأكد فيديو وزارة التربية والتعليم على النقاط التالية :



امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون اول امتحانات ثانوية عامة يطبق بها طريقة التقييم الجديدة

ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا مع إتاحة ورقة اسلة مطبوعة وبابل شيت للاجابة “وذلك للطلاب الذين تسلموا تابلت”

ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ورقيا فقط لطلاب المنازل والاعادة

كل اسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون من نوعية الاختيار من متعدد

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