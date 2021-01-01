

خطط مستقبلية » فولفو ستطلق SUV جديدة في 2023 خطط مستقبلية » فولفو ستطلق SUV جديدة في 2023

حتى بعد وصول فولفو XC40 Recharge الكهربائية صغيرة الحجم فإن الشركة تفكر في سيارة أصغر منها.



تظل مواصفات السيارة القادمة مبهمة، ولكن من المتوقع أنها ستحمل محركات كهربائية حصرية ونظام دفع بالعجلات الأمامية، ومن المتوقع أن تحمل اسم XC30 أو XC20.



إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فستطلق فولفو السيارة في عام 2023، وحسب الرئيس التنفيذي للشركة Håkan Samuelsson فإن السيارة ستأتي على قاعدة عجلات جيلي Sustainable Experience Architecture.