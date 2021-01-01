أعلن مدير الشركة المسؤولة عن منظومة"غونيتس" الروسية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بافل تشيرينكوف، أن بلدانا أجنبية أبدت مؤخرا اهتماما بالمنظومة وخدماتها.
وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال تشيرينكوف"خلال فعاليات المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء GLEX-2021 أظهرت عدة دول اهتماما ملحوظا بمنظومة غونيتس الروسية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بما فيهم الصين ورومانيا وإحدى دول أمريكا الجنوبية".
وأضاف "تلك الدول الأجنبية لم تكن مهتمة فقط في خدمات منظومتنا وقدراتها التقنية، بل وبإمكانية تركيب محطات لإرسال واستقبال البيانات التابعة للمنظومة على أراضيها".
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التعليقات على خدمات منظومة "غونيتس" الروسية قد تصل بلدانا جديدة
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