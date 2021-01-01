خبير مناعة مصري: قد نصل لصفر إصابات بكورونا خلال شهرين

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الإصابات بكورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يتوقع عدم زيادة الإصابات بكورونا في بلاده خلال شهري يوليو وأغسطس، والوصول لصفر حالات بعد شهرين.

واشترط لتحقيق هذه النتيجة أن يتم "الالتزام بالتدابير الوقائية وتطعيم أكبر قدر من المواطنين".

وأضاف أنه رغم تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أننا "ما زلنا في الموجة الثالثة"، موضحا أن "مصر تتصدر قائمة الدول التي تكسر الموجة الثالثة".

وعن احتمالية دخول سلالة دلتا مصر، أكد بدران أنه بالرغم من أن "سلالة دلتا غزت 80 دولة حتى الآن، إلا أن مصر مؤمنة جيدا برا وبحرا وجوا".

وأفاد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت مؤخرا فى تونس، وهي أول دولة عربية تدخلها الموجة الرابعة، والذي ينتشر بشكل سريع بين ولاياتها، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر سابق لأوانه.

المصدر: صحيفة"الوفد" المصرية

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