قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يتوقع عدم زيادة الإصابات بكورونا في بلاده خلال شهري يوليو وأغسطس، والوصول لصفر حالات بعد شهرين.
واشترط لتحقيق هذه النتيجة أن يتم "الالتزام بالتدابير الوقائية وتطعيم أكبر قدر من المواطنين".
وأضاف أنه رغم تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أننا "ما زلنا في الموجة الثالثة"، موضحا أن "مصر تتصدر قائمة الدول التي تكسر الموجة الثالثة".
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التعليقات على خبير مناعة مصري: قد نصل لصفر إصابات بكورونا خلال شهرين
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