خبير روسي يوضح كيفية تجنب الإجهاد العضلي بعد المشي لمسافات طويلة

تزداد الرغبة في المشي لمسافات طويلة في الهواء الطلق لدى الناس في أشهر الصيف بشكل كبير، ولهذا ينصح الأطباء بالانتباه إلى الإجهاد العضلي الذي يصاحب هذه الرياضة وتأثيراته غير المحببة على القدمين.
تحدّث الاختصاصي الروسي في جراحة العظام وأمراض القدمين، سيرغي أليكسوتوف، لوكالة "سبوتنيك" عن كيفية تجنب الإجهاد العضلي للساقين بعد المشي لمسافات طويلة.
وأخبر أليكسوتوف بأنه "غالبا ما يتسبب أسلوب الحياة النشط الذي اعتاد عليه الشعب الروسي في الصيف في التأثير غير المحبب على الساقين كانتفاخهما أو الشعور بالتنميل".
وأوضح الخبير بأن "النقطة المهمة هي الاختيار الجيد للأحذية لجعلها أكثر راحة للمشي. وأيضا تحتاج إلى مراقبة الطريقة الصحيحة للمشي، فإذا بدأت إحدى الساقين بالتألم أوالتعرض للإحساس بالأذى، فستقوم الساق الأخرى غريزيا بتجنبها، وستنقل إلى الساق الصحية، والتي ستظهر لاحقا مزيدا من الأعراض".
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