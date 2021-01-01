قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخمر والبيرة وكل المسكرات حرام شرعا، وملعون شاربها وحاملها، لافتا إلى أنه ينقل الفقه المذهبى لكن هناك بعض الناس يحرفون القول والفتوى.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كنت اتحدث عن رأى الإمام أبو حنيفة فى حلقات الفقه، فتحدثت فى أى الخمر، فنسبوا لى زوا وبهتانا إنى أحلل الخمر، ومن يدعى على هذا فأنا خصيمه يوم القيامة" .
وأوضح خالد الجندى، أن آداب الحمامات والخلاء فى كتب السنة كلها ليس لها علاقة بما فيه نحن اليوم، مضيفا "نحن لا ندخل الخلاء، والحمام يعتبر أنظف مكان فى البيت ولو دخل فيه الشيطان هيتسرع".
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التعليقات على خالد الجندي: من يدعي علي تحليل الخمر أنا خصيمه يوم القيامة.. فيديو
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