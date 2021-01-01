خالد الجندى: آية "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ" ليس لها علاقة بالزواج



الشيخ خالد الجندى الشيخ خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لديهم تفسير خاطئ عن الآية الكريمة "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ"، ويفهم كثيرون على أن الزوج الطيب يتزوج طيبة، والزوجة الخبيثة تتزوج خبيثا، وهذا ليس صحيحا.



وتابع خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الكلمات الطيبات يقولها الناس الطيبة، والكلمات الخبيثات يقولها الخبيثون، والأمر ليس له علاقة نهائيا بالزواج".



وذكر خالد الجندي، مفسرا لما ورد في سورة الإنشقاق يقول الله تعالى "فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا" منوها أن الله لما تكلم عن أهل الخير عبر بالسرور في المستقبل فهو مصيره مستقبلا، أما أصحاب الشمال وحياته شر فالماضي له كان مسرورا أما مستقبله لن يكون كذلك.

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تنظيم القرآن للحياة الأسريةقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام يتعامل بأعلى مراتب الاحترام والتنظيم والبروتوكول، فى كل أمور حياتنا بما فيها الحياة الخاصة.وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: سبب كل المشكلات التى يعانى منها المجتمع هى البعد عن العمل بالقرآن الكريم وتعاليمه.وأشار إلى أن الاستئذان، فى القرآن الكريم هو الأدب الذى لابد أن نعلمه للأطفال، فيقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ".وأوضح، أن القرآن الكريم نظم حركة أهل البيت داخل الغرف المنزلية، فلا يجوز التجسس أو الدخول بدون إذن على آخر داخل المنزل، منوها أن الأبواب أسست ليطرق عليها لا لتغلق الغرفة.وأضاف أن الناس قديما كانوا يطرقون الأبواب وينزلون من السلم سريعا حتى لا يروا من في البيت، حتى إذا فتح أحد أهل البيت الباب يبحث عن الطارق في إشارة إلى بعده عن الباب.وأكمل الجندى: "دلوقتى الأمر مختلف تلاقى الواحد كابس على البيت، دون استئذان، ويكشف البيت كله بنظره، دون حياء، المجتمع لازم يكون فى رباية، دلوقتى فى ناس بتصور نفسها وهى فى الحمام".