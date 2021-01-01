سيفتقد الترجي لثلاثة لاعبين أمام الأهلي في مباراة الإياب.
الأهلي يواجه الترجي يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مصدر من الترجي لـFilGoal.com: "نفتقد ثلاثة لاعبين أمام الأهلي في مباراة الإياب. حسين الربيع، ومحمد علي اليعقوبي للإصابة بفيروس كورونا، وغيلان الشعلالي للإصابة بشد عضلي".
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التعليقات على خاص مصدر من الترجي يكشف لـ في الجول غيابات الفريق أمام الأهلي
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