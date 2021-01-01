أكد طارق جبريل المدير المالي للزمالك على أن النادي الأبيض فتح حسابا في أحد البنوك لجمع التبرعات للنادي.
وقال طارق جبريل لـFilGoal.com: "بالفعل فتحنا حسابا بنكيا باسم نادي الزمالك لجمع التبرعات من الجماهير والحساب في بنك مصر وأيضا في البنك الأهلي".
وأضاف "تلقينا بالفعل مبالغ مالية فور فتح الحساب ولكن لن نعلن عنها في الوقت الحالي".
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التعليقات على خاص مدير الزمالك المالي لـ في الجول: فتحنا حسابا بنكيا لتبرعات الجماهير
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