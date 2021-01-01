خاص مدير الزمالك المالي لـ في الجول: فتحنا حسابا بنكيا لتبرعات الجماهير

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صورة الخبر: طارق جبريل المدير المالي للزمالك
طارق جبريل المدير المالي للزمالك

أكد طارق جبريل المدير المالي للزمالك على أن النادي الأبيض فتح حسابا في أحد البنوك لجمع التبرعات للنادي.

وقال طارق جبريل لـFilGoal.com: "بالفعل فتحنا حسابا بنكيا باسم نادي الزمالك لجمع التبرعات من الجماهير والحساب في بنك مصر وأيضا في البنك الأهلي".

وأضاف "تلقينا بالفعل مبالغ مالية فور فتح الحساب ولكن لن نعلن عنها في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "هذه الفكرة ليست جديدة وفي وقت سابق حاول الزمالك تنفيذها ولكن الإدارة المتواجدة وقتها لم تنجح في ذلك، ونحن نجحنا في إكمال هذه الفكرة".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان غدا الخميس، في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

المصدر: filgoal

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