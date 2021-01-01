

حيلة سريعة تحافظ على نضارة الموز حيلة سريعة تحافظ على نضارة الموز

حيلة بسيطة تحافظ على نضارة الموز.. فإذا كنت تشتري الموز في بداية الأسبوع وترغبين في استمراره حتى نهاية الأسبوع التالي ، فهناك حيلة بسيطة يمكنك القيام بها للحفاظ على الموز طازجًا لفترة أطول.



لماذا ينضج الموز بهذه السرعة؟



الموز هو واحد من العديد من الفواكه التي تطلق غازًا يسمى الإيثيلين و هو هرمون نباتي يتم إطلاقه ويسبب نضج الثمار مثل الموز.

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الأفوكادو والطماطم والبطاطس هي جميع الأطعمة التي تنبعث منها الإيثيلين عند النضج ، ويجب دائمًا تخزينها بشكل منفصل عن المنتجات الحساسة للإيثيلين مثل البصل والجزر.كيف يمكنك الحفاظ على الموز طازجًا؟الحيلة للحفاظ على الموز طازجًا هي في الواقع لف سيقان الموز من أجل عدم إطلاق غاز الإيثيلين. يمكنك القيام بذلك بسهولة باستخدام قطعة صغيرة من غلاف بلاستيكي.إذا لم يظل البلاستيك محكمًا ، اربط رباطًا مطاطيًا على الجزء الخارجي من الغلاف البلاستيكي أيضًا بمجرد أن يصل الموز إلى مستوى النضج المثالي الذي تريده ، يمكنك ببساطة وضعه في الثلاجة.سيحافظ الموز على نفس المستوى من النضج أثناء وجوده في الثلاجة ، مما يمنحك مزيدًا من الوقت للاستمتاع بالموز دون إهداره.لكن أحذرى إذا وضعت الموز في الثلاجة وهو أخضر ، فلن ينضج أبدًا وإذا تم أخراجه بعد وضعه في الثلاجة ، فسوف يتحول ببساطة إلى اللون الأسود.