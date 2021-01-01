حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

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صورة الخبر: شارع العفاريت في دمياط
شارع العفاريت في دمياط

انتشر مقطع فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لمفترق طرق، شكل رعبًا لسكان دمياط، بسبب وقوع العديد من الحوادث الغريبة في نفس المكان، مما دفع المستخدمين لوصفه بـ "شارع العفاريت".



نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل مقطع فيديو مجمع، وثق مشاهد غريبة لأكثر من حادث وقعت في نفس المكان عند مفترق طرق في أحد شوارع دمياط.



قام مصور الفيديو بتجميع اللقطات من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بمنزله، وكتب على الفيديو يصف الشارع بمثلث برمودا دمياط، لكثرة الحوادث الغريبة فيه.

"أي حد بيعدي لازم يعمل حادثة"

سجل المقطع العديد من الحوادث الغريبة التي تقع دون سبب واضح لكل من يعبر من مفترق الطرق الصغير، وكأنه هناك من يدفع الناس للوقوع على الأرض أو الاصطدام ببعضهم، وهو ما دفع مصور الفيديو لتأكيد قوله: “أي حد بيعدي لازم يعمل حادثة”.

والأغرب أنه في أحد المشاهد، ظهر حصان يجر عربة خضار، وفجأة بدأت العربة تندفع بالحصان بعيدًا عن المكان، مما تسبب في سقوط السلع المعروضة أمام أحد المحلات.



وعندها صاح مصور الفيديو ساخرًا: "اهي العفاريت بدأت تظهر اهي"، فقد دفعت الحوادث الغير مبررة سكان الشارع وأصحاب المحلات للجنون.



وقد أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال التعليقات إلى أن الشارع الظاهر في مقطع الفيديو هو شارع عبدالرحمن الشهير في دمياط.

https://www.instagram.com/p/CPek9R1gL6p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

المصدر: elbalad

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