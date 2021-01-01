حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن مرة واحدة.. الإفتاء ترد



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن، قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز ترديد الأذان مرة واحدة، لو انتهى المؤذن من رفع الأذان ولم يلحق المصلي من ترديد الأذان خلفه.







حكم ترديد الأذان مرة واحدة

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، معلقا على حكم ترديد الاذان بعد انتهاء المؤذن، أنه يجوز للمصلي أن يردد الأذان مرة واحدة بعد انتهاء المؤذن من رفع الأذان، فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وهكذا بشكل ثنائي للجمل.

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حكم رفع الأذان دون وضوءسؤال ورد لدار الإفتاء المصرية وأجاب الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى، عنه قائلا إنه لا يشترط للاذان الوضوء لكونه ذكرا، والذكر لا يشترط فيه الوضوء والله سبحانه وتعالى يقول: " الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ"، بينما عند إقامة الصلاة عليه أن يكون متوضئا ليُدرك الصلاة.وأضاف أن الاذان وإقامة الصلاة صحيحة وليس هناك نقص في ذلك، ولكن من جملة آداب الذكر أن يكون الإنسان متوضئا، وإن كان متوضئا قبل الأذان والإقامة أولى ليحصل على ثواب أكبر.حكم الصلاة فور سماع الأذانقال الدكتور محمود شلبي، إنه تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة، ولا يشترط تأخير الصلاة لتمام الأذان، لأنَّ الأذان إنَّما هو علامة على دخول الوقت، والتأخير الذي تفعله جماعة المساجد بعد الأذان ليس قصدهم به دخول الوقت، فالوقت قد دخل ببداية الأذان وإنما قصدهم به أن يدرك الناس الصلاة.كيف تردد الأذان؟روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» (رواه مسلم).فضل الدعاء بين الأذان والإقامةمن أوقات استجابة الدعاء أن يدعو المسلمُ بين الأذان والإقامة؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ» أخرجه الترمذي في "سننه" وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.https://www.facebook.com/watch/?v=239986157562699