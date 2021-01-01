تواصل درجات الحرارة غدًا الارتفاع على أغلب أنحاء الجمهورية، ويتراوح الطقس غدًا بين معتل وحار وشديد الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمي إلي 40 درجة.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا فى مصر نهارًا حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل على السواحل الشمالية.
وتهدأ درجات الحرارة ليلاً ليكون طقس الغد لطيف على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ويكون البحر الأحمر خفيف إلي معتدل والموج من متر إلي متر ونصف والرياح من شمالية شرقية إلي شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلي 5 أمتار والرياح شمالية غربية، وتضطرب الملاحة البحرية فى خليج السويس وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلي 70 كيلو متر فى الساعة.
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون الرياح شمالية غربية عمومًا ما عدا القاهرة فتكون شمالية شرقية، وتتراوح سرعة الرياح بين 14 و18 عقدة.
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التعليقات على حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل إلي 40 ورياح والبحر مضطرب
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