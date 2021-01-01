حادث مرسيدس AMG C63 بعد درفت تحت المطر

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صورة الخبر: حادث مرسيدس AMG C63 بعد درفت تحت المطر
حادث مرسيدس AMG C63 بعد درفت تحت المطر

صور فيديو درفت خطير ومميز لسيارة مرسيدس AMG C63، والتي كانت تقود على أحد الطرق الأسترالية.

بمجرد أن أصبحت السيارة التي تحمل كاميرا التأمين أمام سيارة مرسيدس السوداء فسوف تلاحظ درفت السيارة البسيط، ثم عودتها للمسار الطبيعي، وبعد لحظات يعيد السائق الضغط على دواسة الوقود وتنجرف السيارة لدخول الشارع الفرعي في درفت طويل وخطر بشكل لا يحتاج لتفسير.

يلاحظ أن السيارة لم تأخذ المسار كما هو مخطط له برغم أنها لم تكن تسير بسرعة كبيرة، فقد صدمت الأشجار على جانب الطريق ليكون ذلك درساً على خطورة الفيادة والاستعراض تحت المطر.

المصدر: سعودى شفت

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