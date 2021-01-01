جمال شعرك | طريقة استخدام «الخل الأبيض» للشعر



استخدام «الخل الأبيض» للشعر استخدام «الخل الأبيض» للشعر

اكتشف الناس منذذ قرون أن «الخل» يجعل الشعر يبدو حريريًا ولامعًا، مزيج بسيط من الخل والماء ينعم بشرة الشعر وينظف تراكمها، يعد استخدام الخل الأبيض أو خل التفاح بعد غسل شعرك بالشامبو طريقة ممتازة لتنشيط قوامه.



هناك طريقتين لاستخدام الخل الأبيض للشعر نستعرضها في الخطوات التالية

الطريقة الأولى



استخدام شطف بسيط، وتتضمن ما يلي

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الخطوة 1 :اخلطي الخل والماء، الخل العادي قوي جدًا ولا يمكن استخدامه على الشعر، لذلك من المهم تخفيفه بالماء أولاً.1- يجب أن يكفي ربع كوب من الخل وربع كوب من الماء لشطف شعرك مرة واحدة.2- إذا كان شعرك دهنيًا إلى حد ما ، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة إضافية من الخل.3- إذا كان شعرك جافًا أو كنتِ تعانين من قشرة الرأس، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء.4- يجب معالجة الشعر المجعد واللون المعالج أو المجعد بمحلول مخفف بدرجة أكبر ، في أي مكان من 2 إلى 4 أجزاء من الماء إلى جزء واحد من الخل.5- يعمل الخل الأبيض المقطر أو خل التفاح جيدًا هنا، يفضل الكثيرون استخدام خل التفاح في الحمام لأن الرائحة أقل حدة.6- يمكن لخل التفاح أن يزيل الكثير من الجلد الميت من فروة رأسك.7- قد يكون خل التفاح أيضًا خيارًا جيدًا إذا كنت تعاني من الصدفية أو الأكزيما في فروة رأسك.الخطوة 2:1- اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد، انطلق واغسل شعرك بالشامبو العادي، إذا أمكن ، استخدم الماء الفاتر أو البارد، استخدام الماء الساخن يجعل الشعر يبدو باهتًا ومتطايرًا.2- سيساعد الماء البارد على استلقاء شعرك بشكل مسطح ويساهم في الحصول على مظهر لامع وناعم تبحث عنه.الخطوة 3 :1- تخطي البلسم، نظرًا لأنك تستخدمين غسول الخل ، فلا داعي لترطيب شعرك بعد غسله بالشامبو، يترك الشطف شعرك ناعمًا وناعمًا.الخطوة 4 :1- اسكبي الغسول على شعرك، اسكبه ببطء على فروة رأسك وحاول توزيعه بالتساوي على الجزء العلوي من رأسك، استخدمي أصابعك لتدليكها في فروة رأسك وتنعيمها على شعرك من الجذور إلى الأطراف.الخطوة 5 :1- انتظر من خمس إلى عشر دقائق، سيسمح ذلك للشطف بالتغلغل في شعرك تمامًا، استخدم الوقت لإكمال روتين الاستحمام الخاص بك.الخطوة 6 :1- اشطفي شعرك بالماء البارد، اشطفيه سريعًا لإزالة الخل الزائد من شعرك، لا داعي للإفراط في تناول الطعام ، لأن رائحة الخل ستزول بمجرد أن يجف شعرك.الخطوة 7 :1- جفف شعرك كالمعتاد، اتركيه يجف في الهواء أو استخدمي مجفف الشعر لتجفيف شعرك، عندما تنتهي ، سيكون حريريًا وناعماً، يجب أن تختفي رائحة الخل.الخطوة 8 :1- كرر مرة أو مرتين في الأسبوع، قد تعجبك نتائج شطفك لدرجة أنك تميل إلى تكراره في كل مرة تغسل فيها شعرك، ومع ذلك ، يمكن أن يجفف الخل شعرك إذا كنت تستخدمه كثيرًا، استخدميه مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة التراكمات في شعرك واستعادة اللمعان.الطريقة الثانيةصنع شطف الخل المخصص1- جرب إضافة ملعقة كبيرة من العسل. يحتوي العسل على خصائص تنقية وترطيب ، مما يجعله إضافة رائعة لغسول الشعر، هذا مفيد بشكل خاص إذا كان شعرك يميل إلى الجفاف قليلاً، رائحة العسل رائعة أيضًا ويمكنها مقاومة رائحة الخل أثناء الاستحمام.1- اصنع شطف الخل بالماء الدافئ لمساعدة العسل على الذوبان، صبها في وعاء بغطاء، قلّب ملعقة كبيرة (14.8 مل) من العسل، ضع الغطاء على الحاوية ورج جيدًا قبل الاستخدام.2 - استخدم بياض البيض لمزيد من اللمعان. بياض البيض ، مثل الخل ، ينقي الشعر ويجعله يبدو لامعًا بشكل جميل، بما أنك قد أزلت الخل بالفعل ، فلماذا لا تحاول إضافة بيضة؟ يمكنك أيضًا استخدام بياض البيض بدلًا من الخل إذا خرجت عندما يحتاج شعرك إلى الشطف.- إليك كيفية استخدام بياض البيض في غسولك:اخلط غسول الخل كالمعتاد، ضعه في وعاء بغطاء، افصل بيضة واحدة ، واترك البياض يسقط في الوعاء مع الخل، إذا كان شعرك جافًا ، يمكنك وضع الصفار على الأطراف لترطيب إضافي.ضع الغطاء على الحاوية ورج جيدًا قبل الاستخدام.3- ضعي في اعتبارك استخدام القليل من الزيت لترطيب شعرك، إذا كان شعرك جافًا تمامًا ، يمكنك تدليك أطرافه بقليل من الزيت قبل شطف شعرك بالخل. يحاول:1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند المذاب1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة زيت لوز1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون4 - تعطير الخل بالأعشاب المغذية، إذا كنت تواجه مشكلة مع هذا الشطف لأنك لا تحب رائحة الخل ، فقد ترغب في تجربة تعطيرها بالأعشاب، تضفي الأعشاب رائحة لطيفة تساعد على إخفاء الخل وتجعله أكثر متعة في الاستخدام.إليك كيفية القيام بذلك:- اخلطي شطف الخل كالمعتاد واسكبيه في قدر صغير.- أضف ملعقة كبيرة من الأعشاب المجففة المفضلة لديك ، مثل اللافندر ، أو الوركين ، أو المريمية ، أو النعناع ، أو إكليل الجبل.- اترك الشطف على نار هادئة واترك الأعشاب تطهى لمدة 10 دقائق.- صفي الأعشاب من الشطف واتركيها تبرد قبل الاستخدام.5 - جربه بالزيوت الأساسية. يعد استخدام الزيوت العطرية طريقة أخرى سهلة لإخفاء رائحة الخل وإضفاء رائحة رائعة على الشطف. بعض الزيوت الأساسية مفيدة للشعر بحد ذاتها.6- اخلط غسولك كالمعتاد وحرك 5 إلى 10 قطرات من أحد هذه الزيوت الأساسية:1- لافندر:له تأثير مهدئ وغالبًا ما يستخدم في منتجات البشرة الشعر.2- زيت شجرة الشاي:يمكن أن يساعد في مكافحة قشرة الرأس وله رائحة عشبية قوية.3- عشب الليمون:هذه الرائحة المنشطة تحجب رائحة الخل بشكل فعال.