جفاف الجلد والحكة .. عرض جديد يصيب المتعافين من كورونا .. شاهد

قال الدكتور عاصم فرج ، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إن جفاف الجلد من العلامات الأساسية لما بعد الإصابة بكورونا، معقبا: "لما بشوف حد عنده جفاف جلد ومقطع جلده هرش ضروري أقوله جتلك كورونا من قد إيه".
وحذر الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " مصابي جفاف الجلد من استخدام "الليفة"، واستخدام صابون مرطب، وكريمات مرطبة.
وأشار "فرج" إلى أن ظهور الهرش أحد أعراض الجفاف، والارتكاريا والتي لها علاقه كبيرة بالآثار الجانبية لأدوية "كورونا".
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