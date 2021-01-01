جفاف الجلد والحكة .. عرض جديد يصيب المتعافين من كورونا .. شاهد



جفاف الجلد والحكة جفاف الجلد والحكة

قال الدكتور عاصم فرج ، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إن جفاف الجلد من العلامات الأساسية لما بعد الإصابة بكورونا، معقبا: "لما بشوف حد عنده جفاف جلد ومقطع جلده هرش ضروري أقوله جتلك كورونا من قد إيه".



وحذر الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " مصابي جفاف الجلد من استخدام "الليفة"، واستخدام صابون مرطب، وكريمات مرطبة.



وأشار "فرج" إلى أن ظهور الهرش أحد أعراض الجفاف، والارتكاريا والتي لها علاقه كبيرة بالآثار الجانبية لأدوية "كورونا".

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