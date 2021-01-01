جفاف الجلد والحكة .. عرض جديد يصيب المتعافين من كورونا .. شاهد

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جفاف الجلد والحكة

قال الدكتور عاصم فرج ، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، إن جفاف الجلد من العلامات الأساسية لما بعد الإصابة بكورونا، معقبا: "لما بشوف حد عنده جفاف جلد ومقطع جلده هرش ضروري أقوله جتلك كورونا من قد إيه".

وحذر الدكتور عاصم فرج ، خلال لقائه ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " مصابي جفاف الجلد من استخدام "الليفة"، واستخدام صابون مرطب، وكريمات مرطبة.

وأشار "فرج" إلى أن ظهور الهرش أحد أعراض الجفاف، والارتكاريا والتي لها علاقه كبيرة بالآثار الجانبية لأدوية "كورونا".

ويعد غسل يديك بشكل متكرر أثناء جائحة الفيروس التاجي كورونا مهم للغاية، من خلال القيام بذلك، نضمن الحد من انتشار المزيد من فيروس كورونا.

ويؤدي غسل اليدين بصورة متكررة إلى جفاف البشرة بسرعة ، فاذا كنتي ترغبين في الحفاظ على يديك ناعمة كالحرير؟ اتبع هذه النصائح لمنع جفاف يديك.

المصدر: elbalad

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