جربي طريقة عمل البفتيك للشيف شربيني

يعد البفتيك من ألذ الأكلات الشهية التي نستطيع من خلالها تناول اللحوم بشكل خفيف على المعدة بعيدا عن الأطباق الدسمة.
ويمكن تناول البفتيك مع الخضار السوتية أو المشوي والأرز حيث يعد وجبة غذائية صحية ومتكاملة .
نقدم لكم طريقة عمل البفتيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير البفتيك :
لحم شرائح
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