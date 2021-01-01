جربي طريقة عمل البفتيك للشيف شربيني

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طريقة عمل البفتيك

يعد البفتيك من ألذ الأكلات الشهية التي نستطيع من خلالها تناول اللحوم بشكل خفيف على المعدة بعيدا عن الأطباق الدسمة.

ويمكن تناول البفتيك مع الخضار السوتية أو المشوي والأرز حيث يعد وجبة غذائية صحية ومتكاملة .

نقدم لكم طريقة عمل البفتيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير البفتيك :
لحم شرائح

زعتر

بصل

طماطم

دقيق
ثوم

زبدة

ملح

فلفل أسود

أرز

طريقة عمل البفتيك

* تبلي شرائح اللحم بعد فردها بالملح والفلفل والدقيق ثم ضعي زبدة في طاسة ساخنة على النار مع قليل من الزيت

* ضعي شرائح اللحم في الطاسة ثم ضعي زبدة مع بصل وثوم مفروم حتى يحمر في طاسة أخرى

* افرمي الطماطم بعد تقشيرها وضيفيها حتى تتسبك على النار ثم ضعي قطع البفتيك في الصلصة واتركيها لتغلي

* انقليها في صينية فرن وادخليها فرن ساخن حتى تكمل نضجها ثم قدميها مع أرز أبيض

المصدر: قناة سى بى سى سفرة

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