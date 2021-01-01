جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

تبحث الكثير من ربات المنزل على الوصفات و الأكلات الجديدة و الغير تقليدية مثل بيتزا الجبنة القريش لكي تقوم بتقديمها لأفراد أسرتها، و لكن تميل معظم السيدات إلي تطبيق الوصفات السهلة و الغير مكلفة أيضا.
تعد البيتزا من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما تتميز البيتزا بالأطعم و المكونات المختلفة.
قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش بالريكفورد في المنزل يأسهل الخطوات و اقل المكونات.
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