جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش



طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

تبحث الكثير من ربات المنزل على الوصفات و الأكلات الجديدة و الغير تقليدية مثل بيتزا الجبنة القريش لكي تقوم بتقديمها لأفراد أسرتها، و لكن تميل معظم السيدات إلي تطبيق الوصفات السهلة و الغير مكلفة أيضا.



تعد البيتزا من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما تتميز البيتزا بالأطعم و المكونات المختلفة.



قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش بالريكفورد في المنزل يأسهل الخطوات و اقل المكونات.

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مقادير بيتزا الجبنة القريش بالريكفوردعجينة بيتزا1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية1 ملعقة صغيرة سكرنصف ملعقة صغيرة ملح1 كوب ماء فاتر3 ملعقة كبيرة زيت زيتونلصوص البيتزاصلصةعصير طماطمزعترثوم مفرومللحشوةجبنة ريكفوردجبنة قريشطماطم شيري أنصافجرجيردقةزعترطريقة تحضير بيتزا الجبنة القريش بالريكفورد- توضع الخميرة مع السكر والماء وتذوب- ثم تضاف باقي المكونات وتخلط جيدا- تترك العجينة لتختمر- ثم تفرد في صينية بيتزا وتنغز بالشوكة- تخلط جميع مقادير صلصة البيتزا- وتدهن بصلصة البيتزا ويضااف الجبنة الريكفورد والطماطم الشيري- وتدخل الفرن حتى تمام الطهي- يضاف الجبنة القريش والجرجير ودقة الزعتر- وتقدم ساخنة