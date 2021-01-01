جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

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طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

تبحث الكثير من ربات المنزل على الوصفات و الأكلات الجديدة و الغير تقليدية مثل بيتزا الجبنة القريش لكي تقوم بتقديمها لأفراد أسرتها، و لكن تميل معظم السيدات إلي تطبيق الوصفات السهلة و الغير مكلفة أيضا.

تعد البيتزا من الأطباق الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما تتميز البيتزا بالأطعم و المكونات المختلفة.

قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش بالريكفورد في المنزل يأسهل الخطوات و اقل المكونات.



مقادير بيتزا الجبنة القريش بالريكفورد

عجينة بيتزا

1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 كوب ماء فاتر

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون



لصوص البيتزا

صلصة

عصير طماطم

زعتر

ثوم مفروم



للحشوة

جبنة ريكفورد

جبنة قريش

طماطم شيري أنصاف

جرجير

دقة

زعتر

طريقة تحضير بيتزا الجبنة القريش بالريكفورد

- توضع الخميرة مع السكر والماء وتذوب

- ثم تضاف باقي المكونات وتخلط جيدا

- تترك العجينة لتختمر

- ثم تفرد في صينية بيتزا وتنغز بالشوكة

- تخلط جميع مقادير صلصة البيتزا

- وتدهن بصلصة البيتزا ويضااف الجبنة الريكفورد والطماطم الشيري

- وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

- يضاف الجبنة القريش والجرجير ودقة الزعتر

- وتقدم ساخنة

المصدر: elbalad

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