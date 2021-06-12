

جامع: 150 دراسة جدوى لمشروعات صغيرة بقرى «حياة كريمة» جامع: 150 دراسة جدوى لمشروعات صغيرة بقرى «حياة كريمة»

أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز أعد -بناء على الدراسات الميدانية عن المقومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة فى 1500 قرية التي تشملها مبادرة حياة كريمة- 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بهذه المحافظات كمرحلة أولى حيث يستكمل خبراء الجهاز، إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة ما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للريف المصرى.



وأكدت نيفين جامع أن هذه الدراسات تتضمن أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات وتم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة» واحتياجات المواطنين فيها لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.



ودعت نيفين جامع الشباب والمواطنين أبناء هذه المحافظات للتوجه لأفرع الجهاز بمختلف المحافظات للاطلاع على هذه الدراسات والاستفادة منها والتعرف على وسائل التمويل المختلفة المتاحة من خلال الجهاز والدورات التدريبية التي تساعدهم للبدء في مشروعاتهم الجديدة وأضافت أنه يمكن للمواطنين التعرف على أماكن أفرع الجهاز في هذه المحافظات عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16733.

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بذكر أن جهاز تنمية المشروعات يرأس لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات، وهى أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.جامع: 150 دراسة جدوى لمشروعات صغيرة بقرى «حياة كريمة»