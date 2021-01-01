جامعة عين شمس: بدء الدراسة بكلية الطب البيطري العام المقبل

تفقد صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والدكتور نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعددا من أعضاء هيئة التدريس المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.
وقام بالاجتماع بأعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم وضع خطة وهيكل كلية الطب البيطري جامعة عين شمس وهم: الدكتور احمد خفاجي رئيس قسم البكتيريا والمناعة والفطريات السابق بجامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية الطب البيطرى ، الدكتور خالد صلاح الدين محمد المشرف علي قسم الحيوان والأمراض المعدية ، ا.د حمزة محمد ابراهيم المشرف علي قسم البكتيريا والمناعة ، ا.د سعيد كمال ابو الغيط مدير وحدة القياس والتقويم الإلكتروني.
وثمن الدور الذي يقومون به واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد.
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