جامعة عين شمس: بدء الدراسة بكلية الطب البيطري العام المقبل



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

تفقد صباح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والدكتور نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعددا من أعضاء هيئة التدريس المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها فى العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس.



وقام بالاجتماع بأعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم وضع خطة وهيكل كلية الطب البيطري جامعة عين شمس وهم: الدكتور احمد خفاجي رئيس قسم البكتيريا والمناعة والفطريات السابق بجامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية الطب البيطرى ، الدكتور خالد صلاح الدين محمد المشرف علي قسم الحيوان والأمراض المعدية ، ا.د حمزة محمد ابراهيم المشرف علي قسم البكتيريا والمناعة ، ا.د سعيد كمال ابو الغيط مدير وحدة القياس والتقويم الإلكتروني.



وثمن الدور الذي يقومون به واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد.

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و تضمنت الزيارة تفقُد المبني الإداري المخصص لكلية الطب البيطري ومعمل التشريح الجديد، كما تفقد الحضور بعض المعامل المنشأة حديثا للطلاب مثل معمل البايولوجي ١ ومركز الثروة الميكروبية والصوبات الزراعية الجديدة بالكلية ومركز تنمية الفراولة ووحدة السمية الميكروبية ومزرعة الخضر وحضانات الثروة السمكية ومقر جمعية الرعاية الاجتماعية.افتتح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أسامة منصور وكيل الكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ، صباح اليوم ، المؤتمر الدولى السنوى التاسع للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم ، وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس .يأتى المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية جامعة عين شمس .