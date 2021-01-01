أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط عن موافقة مجلس الجامعة على تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين من مختلف الجنسيات والملتحقين للدراسة بالمرحلة الجامعية بجميع كليات الجامعة وذلك بنسبة 25% بدءاً من العام المقبل.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى التخفيف عن كاهل الطلاب الوافدين وأسرهم فى ظل الصعوبات الدراسية التي تمر بها كثير من الدول العربية والإفريقية والعالم تزامناً مع جائحة كوونا وتداعياتها على العالم بأسره ، وذلك حرصاً من إدارة جامعة اسيوط على تطوير منظومة الطلاب الوافدين للدراسة بها وسعيها دوماً على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تسهل من التحاقهم للدراسة بالجامعة.
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التعليقات على جامعة اسيوط تعلن تخفيض 25% من الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين
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