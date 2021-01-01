

تيليجرام يضيف مكالمات فيديو جماعية وخلفيات متحركة تيليجرام يضيف مكالمات فيديو جماعية وخلفيات متحركة

الآن وبعد طول انتظار، قامت شركة تيليجرام Telegram بإرسال تحديث جديد لتطبيق المراسلة الشهير Telegram Messenger يجلب معه العديد من المميزات بما في ذلك ميزة مكالمات الفيديو الجماعية وميزة الخلفيات المتحركة وإرسال الرسوم المتحركة الجديدة والرموز التعبيرية المتحركة للأصدقاء أثناء المحادثات بالإضافة إلى أنه يجلب بعض التغييرات على مستوى الواجهة.



ويعتبر التغيير الأهم في هذا التحديث هو السماح للمستخدمين بتحويل محادثاتهم الصوتية الجماعية إلى مكالمات فيديو حتى يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض وكل ما سيحتاج إليه المستخدمون هو النقر فوق رمز الكاميرا الموجود على لوحة المكالمة الصوتية لتشغيل الفيديو الخاص بهم، كما أن مستخدمي الأجهزة اللوحية وسطح المكتب يحصلون على دعم إضافي أثناء مكالمات الفيديو حيث يمكنهم فتح اللوحة الجانبية ومشاهدة عرض تقسيم الشاشة لشبكة الفيديو وقائمة المشاركين مع إمكانية مشاركة الشاشة بشكل انتقائي وهذا مشابه لكيفية مشاركة شاشة معينة من سطح المكتب عند استخدام Zoom.



وبالرغم من أن Telegram تتيح إجراء مكالمات صوتية جماعية مع عدد غير محدود من الأصدقاء إلا أن مكالمات الفيديو الجماعية ستقتصر فقط على 30 شخصا وهذا يعني أنك لن تتمكن من إضافة أكثر من 29 عضوا إلى مكالمات الفيديو الجماعية على تيليجرام ومع ذلك وعدت الشركة بزيادة هذا الحد قريبا.

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وبجانب مكالمات الفيديو الجماعية التي طال انتظارها فتم إضافة العديد من الميزات الجديدة الأخرى لتيليجرام بما في ذلك تحسين منع الضوضاء والخلفيات المتحركة التي تتحرك في كل مرة ترسل فيها رسالة ويمكنك أيضا إنشاء الخلفية المتحركة الخاصة بك عن طريق اختيار ألوان وأنماط مختلفة وبمجرد الإنشاء يمكنك مشاركة خلفيتك مع جهات الاتصال الخاصة بك بالإضافة إلى أن هذا التحديث الجديد لـ Telegram سيضيف العديد من الرموز التعبيرية المتحركة التي يمكنك إرسالها إلى أصدقائك أثناء المحادثة وسيضيف أيضا تأثيرات الرسوم المتحركة التي تظهر عند إرسال رسالة.وعلاوة على ذلك فإن هناك رمزين جديدين للتطبيق على iOS وتذكيرات معلومات تسجيل الدخول وقائمة البوت لمتصفح قائمة الأوامر بالإضافة إلى أدوات خاصة بالمطورين لإنشاء تطبيقات تتيح للأشخاص إنشاء ملصقات فريدة مخصصة واستيرادها إلى Telegram بنقرة واحدة.التحديث الجديد متاح حاليا للأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي Android وiOS وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows بالإضافة إلى أنه وصل بالفعل لـ Telegram Web.