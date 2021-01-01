الآن وبعد طول انتظار، قامت شركة تيليجرام Telegram بإرسال تحديث جديد لتطبيق المراسلة الشهير Telegram Messenger يجلب معه العديد من المميزات بما في ذلك ميزة مكالمات الفيديو الجماعية وميزة الخلفيات المتحركة وإرسال الرسوم المتحركة الجديدة والرموز التعبيرية المتحركة للأصدقاء أثناء المحادثات بالإضافة إلى أنه يجلب بعض التغييرات على مستوى الواجهة.
ويعتبر التغيير الأهم في هذا التحديث هو السماح للمستخدمين بتحويل محادثاتهم الصوتية الجماعية إلى مكالمات فيديو حتى يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض وكل ما سيحتاج إليه المستخدمون هو النقر فوق رمز الكاميرا الموجود على لوحة المكالمة الصوتية لتشغيل الفيديو الخاص بهم، كما أن مستخدمي الأجهزة اللوحية وسطح المكتب يحصلون على دعم إضافي أثناء مكالمات الفيديو حيث يمكنهم فتح اللوحة الجانبية ومشاهدة عرض تقسيم الشاشة لشبكة الفيديو وقائمة المشاركين مع إمكانية مشاركة الشاشة بشكل انتقائي وهذا مشابه لكيفية مشاركة شاشة معينة من سطح المكتب عند استخدام Zoom.
وبالرغم من أن Telegram تتيح إجراء مكالمات صوتية جماعية مع عدد غير محدود من الأصدقاء إلا أن مكالمات الفيديو الجماعية ستقتصر فقط على 30 شخصا وهذا يعني أنك لن تتمكن من إضافة أكثر من 29 عضوا إلى مكالمات الفيديو الجماعية على تيليجرام ومع ذلك وعدت الشركة بزيادة هذا الحد قريبا.
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التعليقات على تيليجرام يضيف مكالمات فيديو جماعية وخلفيات متحركة
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