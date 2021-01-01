

تويوتا مصر تفتح باب الحجز على كورولا 2022 بهذه الأسعار.. تويوتا مصر تفتح باب الحجز على كورولا 2022 بهذه الأسعار..

أعلنت تويوتا مصر مؤخرا عن فتح باب الحجز على موديل 2022 من سيارتها كورولا الشهيرة، مع تأكيدها على أن ميعاد تسليم السيارة للعميل سيكون خلال 45 يوم فقط من تاريخ حجز السيارة.



وذكرت الشركة أن أسعار موديل 2022 من تويوتا كورولا تبدأ من 295 ألف جنيه للنسخة المزودة بناقل حركة يدوي، ومن 325 ألف جنيه للنسخة المزودة بناقل أوتوماتيكي، حيث كانت قائمة أسعار فئات هذا الموديل من السيارة كالتالي (جميع الفئات بناقل أوتوماتيكي ماعدا الفئة الأولى):



- فئة أولى (ناقل يدوي) بسعر 295 ألف جنيه.

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- فئة أكتيف بسعر 325 ألف جنيه.- فئة أكتيف بلس بسعر 328 ألف و500 جنيه.- فئة كومفورت بسعر 360 ألف جنيه.- فئة كومفورت بلس بسعر 363 ألف و600 جنيه.- فئة سمارت بسعر 385 ألف جنيه.- فئة سمارت فتحة سقف بسعر 405 ألف جنيه.- فئة GR بسعر 445 ألف جنيه.- فئة اليجانس بسعر 460 ألف جنيه.وتطرح تويوتا مصر موديل 2022 من السيارة بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT (ماعدا الفئة الأولى)، والذي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).