أعلنت تويوتا مصر مؤخرا عن فتح باب الحجز على موديل 2022 من سيارتها كورولا الشهيرة، مع تأكيدها على أن ميعاد تسليم السيارة للعميل سيكون خلال 45 يوم فقط من تاريخ حجز السيارة.
وذكرت الشركة أن أسعار موديل 2022 من تويوتا كورولا تبدأ من 295 ألف جنيه للنسخة المزودة بناقل حركة يدوي، ومن 325 ألف جنيه للنسخة المزودة بناقل أوتوماتيكي، حيث كانت قائمة أسعار فئات هذا الموديل من السيارة كالتالي (جميع الفئات بناقل أوتوماتيكي ماعدا الفئة الأولى):
- فئة أولى (ناقل يدوي) بسعر 295 ألف جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تويوتا مصر تفتح باب الحجز على كورولا 2022 بهذه الأسعار..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق