المربع نت – بعد ظهورها في عدة صور مسربة على الإنترنت، ها هي تويوتا تُقرر إعطائنا نظرة رسمية لـ تندرا TRD برو 2022، وذلك بعد حملة تشويقية طويلة.
تُظهر الصورة الجديدة حصول السيارة على مصابيح أمامية ليد وشريط ضوئي بارز، بالإضافة إلى حروف “TOYOTA” كبيرة يتم تسليط الضوء عليها بواسطة شريط ضوئي علوي، وتتميز أيضاً بشبك ثماني الأضلاع، وغطاء محرك منتفح مع زوايا كبيرة على كلا الجانبين، مما يعطي السيارة مظهراً عضلياً.
من الجانب، تُحاط أقواس العجلات بالبلاستيك الأسود، ما يشير إلى قدراتها على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى إطارات كبيرة، وتظهر البيك اب بأربعة أبواب كاملة وعتبة للمساعدة على الدخول، وفي الخلف، يوجد على الباب الخلفي كلمة “TRD PRO”، ومصابيح خلفية هي مزيج من خطين عموديين باللون الأحمر.
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التعليقات على تويوتا تندرا 2022 في أول نظرة رسمية+معلومات
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