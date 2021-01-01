

تقلل نسبة السكر في الدم أيضًا.. تناول هذه الحلوى يساهم في خسارة الوزن تقلل نسبة السكر في الدم أيضًا.. تناول هذه الحلوى يساهم في خسارة الوزن

أثبتت دراسة حديثة، أن تناول نوع معين من الحلوى صباحًا، كفيل بـ تفتيت الدهون وخسارة الوزن.



وحسب ما نقلته «Best Life»، فحصت الدراسة المنشورة قبل يومين بمجلة «FASEB»، مدى تأثر النساء بعد سن اليأس بتناول شوكولاتة الحليب، في غضون ساعة واحدة من الاستيقاظ.



ووجد الباحثون، أنه حينما تناولت النساء 100 جرام من الشوكولاتة في هذا الإطار الزمني، ساعد هذا على تقليل مستويات السكر في الدم، وحرق الدهون، وتقليل محيط الخصر.

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كما أدى تناول الشوكولاتة صباحًا إلى انخفاض مستويات الكورتيزول اليومية.وذكرت الدراسة: «ارتبط انخفاض مستويات الكورتيزول بانخفاض الشهية المتعلقة بالتوتر، مما قد يفسر جزئيًا التعويض الأفضل للسعرات الحرارية».هذا، ونوهت الدراسة، إلى أن تناول شوكولاتة الحليب قبل النوم بساعة له العديد من الفوائد الصحية أيضًا.فتبين، أن تناول وجبة خفيفة من الشوكولاتة في وقت متأخر من الليل يغير بشكل إيجابي من الراحة في صباح اليوم التالي، ويفيد عملية التمثيل الغذائي.وعن هذا الشأن قالت الدراسة: «ساعد استهلاك الشوكولاتة في تقليل الجوع والرغبة في تناول حلويات أخرى. كان هذا نتيجة للاستهلاك الصباحي والمسائي، لكن بشكل خاص في فترة الليل».نفي لاعتقاد شائعوكشفت الدراسة، أن تناول شوكولاتة الحليب بالقرب من الاستيقاظ أو النوم لا يؤدي إلى زيادة الوزن.ورغم استهلاك المشاركين في الدراسة أطعمة بها سعرات الحرارية عالية، وجد الباحثون أن توقيت تناول الطعام قد يكون بنفس أهمية ما نأكله.وفي هذا الشأن، صرح عالِم الأعصاب وأحد المشاركين في الدراسة فرانك إيه جي إل شير: «تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء، على أن الأمر لا يتعلق بما نأكله، بل بتوقيت ما نتناوله».وتابع: «التوقيت الذي نأكل فيه يؤثر على الآليات الفسيولوجية المشاركة في تنظيم وزن الجسم، وعلى إيقاعات الساعة البيولوجية».وأردف «فرانك»: «تناول طعام غني بالطاقة والسكر كالشوكولاتة، سواء في الليل أو في الصباح، قد يكون له تأثير مختلف على النظام اليومي والساعات المحيطية للأعضاء والأنسجة المختلفة».واستنتجت الدراسة بناء على ما سبق: «يمكن أن يؤدي تناول الطعام في الوقت الخطأ إلى التخلص من كيفية عمل النظام اليومي وعمليات التمثيل الغذائي المختلفة معًا. مما قد يؤثر سلبًا في النهاية على الطاقة والتمثيل الغذائي، ويزيد من فرص الإصابة بـ السمنة».