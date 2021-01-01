تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

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أكد تقرير تونسي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف" وقع عقوبتين، على النادي الأهلي، قبل مواجهة الترجي، المقرر لها، غدا السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.







وذكر موقع “ football tunisien”، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وقع عقوبة مالية على الأهلي قدرها 30 ألف دولار، بسبب نقل احتفالات الفريق بالفوز على الترجي “داخل غرف خلع الملابس”، على قناة النادي الأهلي ومنصات التواصل الإجتماعي.

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وأوضح التقرير، أن الكاف، وقع أيضا، عقوبة على الأهلي، خلال الماضية، قدرها 30 ألف دولار، بسبب ظهور إعلانات لأحد رعاة الفريق، خلال مواجهة الترجي.كانت مباراة الذهاب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهت بفوز الأهلي على الترجي، بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في الدقيقة 67، من عمر اللقاء.قائمة الأهلي لموقعة الإياب أمام الترجي:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.مباراة الأهلي والترجي بدون حضور جماهيري:يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلال الساعات الماضية، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النادي الأهلي بخصوص تواجد الجماهير أمام نادي الترجي يوم السبت المقبل.وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية أون تايم سبورتس: "تقدمنا بطلب النادي الأهلي للجهات الأمنية بشأن حضور عدد من الجماهير في اللقاء المقبل أمام الترجي التونسي ولكن وصلنا الرد بالرفض".وأكد أحمد مجاهد أنه تم إرسال خطاب الأمن إلي النادي الأهلي لتوضيح الرؤية أمام الجميع .وتابع أحمد مجاهد: "نتواصل مع الاتحاد الأفريقي بخصوص تأجيل إعلان الرباعي المصري المشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية.وقال أحمد مجاهد إنه في حاله رفض (الكاف) طلب مصر سيشارك الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز وأحد الثنائي المقاولون أو طلائع الجيش في الكونفدرالية.