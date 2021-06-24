تقرير: النقص العالمى فى الرقائق الإلكترونية يمكن أن يؤثر على البطاقات البنكية

حذر تقرير من أن النقص العالمى فى الرقائق الإلكترونية يمكن أن يؤثر على توريد بطاقات الائتمان والخصم المباشر، وذكر موقع "إن دى تى فى" اليوم الأحد، أن ما يقرب من 90% من المدفوعات غير النقدية تتم باستخدام البطاقات في المتاجر الفعلية، وهي ضرورية أيضًا للوصول إلى النقد.
وحذر تقرير من نقص فى بطاقات الائتمان / الخصم وبطاقات الدفع الأخرى، ويمكن أن يؤثر النقص في صناعة الدفع عبر الإنترنت أيضًا، مرجحا استمرار النقص العالمي في الرقائق حتى عام 2022.
وحذرت جمعية الدفع الذكى فى تقريرها من أن النقص العالمى فى الرقائق الآن يهدد بإخراج نظام الدفع عبر الإنترنت عن مساره، في إشارة إلى أهمية بطاقات الدفع للحياة اليومية والتجارة، منوهة إلى خطورة الاضطرابات الكبيرة فى هذا المجال إذا لم يتم معالجة المشكلة.
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