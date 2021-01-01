كشف فهد سارح وكيل اللاعبين طلبات النادي الأهلي المادية للإستغناء عن خدمات المدافع المغربي بدر بانون لصالح نادي النصر السعودي .
وقال السارح في عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “الأهلي المصري يبغى فيه ٥ مليون دولار و اللاعب يبغى ٢.٥ على الأقل كراتب” .
في نفس السياق كشف الاعلامي الرياضي أكرم كونور إقتراب نادي النصر من حسم صفقة بدر بانون مدافع النادي الاهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداد للموسم الجديد .
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التعليقات على تفاصيل عرض النصر السعودي للأهلي وراتب بدر بانون
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