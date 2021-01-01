تفاصيل عرض النصر السعودي للأهلي وراتب بدر بانون

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صورة الخبر: بدر بانون
بدر بانون

كشف فهد سارح وكيل اللاعبين طلبات النادي الأهلي المادية للإستغناء عن خدمات المدافع المغربي بدر بانون لصالح نادي النصر السعودي .

وقال السارح في عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “الأهلي المصري يبغى فيه ٥ مليون دولار و اللاعب يبغى ٢.٥ على الأقل كراتب” .

في نفس السياق كشف الاعلامي الرياضي أكرم كونور إقتراب نادي النصر من حسم صفقة بدر بانون مدافع النادي الاهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداد للموسم الجديد .

وكتب أكرم كونور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : مسؤولي النصر والأهلي، يضعون التفاصيل النهائية للعقد، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويستعد نادي النصر السعودي للموسم الجديد بعدد كبير من الصفقات، أبرزها البرازيلي أنديرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بجانب المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر من بشكتاش التركي.

واحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بينما حقق الهلال لقب البطولة.

المصدر: elbalad

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