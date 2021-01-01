واقعة غريبة شهدتها مدرسة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عندما فضحت السوشيال ميديا مدرس يقوم بالتحرش بالطالبات، وعلى الفور تم القبض عليه وإحالته لنيابة لتحقيق معه، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأدلت طالبة أمام جهات التحقيق، بشهادتها، والتي أكدت أن المدرس لم يقم بالتحرش بالطالبات كما ادعت بعضهن، بينما أنكرت التحرش بها، فيما نفي المدرس ما جاء في اتهامه بالتحرش بطلابه في المدرسة، ببنما أكدت طالبتين أن المدرس يتحرش بهن، حيث اتهمن المدرس بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن.
من جانبه، أكد مصدر أمنى، أن بلاغ ورد لقسم شرطة ثان بنها، بمديرية أمن القليوبية، بشأن قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية، أثناء شرح الحصص الدراسية.. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تفاصيل جديدة في واقعة «المدرس المتحرش» بالقليوبية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق