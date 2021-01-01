تفاصيل جديدة في واقعة «المدرس المتحرش» بالقليوبية



واقعة «المدرس المتحرش» بالقليوبية واقعة «المدرس المتحرش» بالقليوبية

واقعة غريبة شهدتها مدرسة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عندما فضحت السوشيال ميديا مدرس يقوم بالتحرش بالطالبات، وعلى الفور تم القبض عليه وإحالته لنيابة لتحقيق معه، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وأدلت طالبة أمام جهات التحقيق، بشهادتها، والتي أكدت أن المدرس لم يقم بالتحرش بالطالبات كما ادعت بعضهن، بينما أنكرت التحرش بها، فيما نفي المدرس ما جاء في اتهامه بالتحرش بطلابه في المدرسة، ببنما أكدت طالبتين أن المدرس يتحرش بهن، حيث اتهمن المدرس بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن.



من جانبه، أكد مصدر أمنى، أن بلاغ ورد لقسم شرطة ثان بنها، بمديرية أمن القليوبية، بشأن قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، بالتحرش ببعض الفتيات دخل إحدى المدارس بالقليوبية، أثناء شرح الحصص الدراسية.. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قد يعجبك أيضا...

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.َوكشف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة اتهام مدرس بالتحرش بالطالبات في إحدى المدارس التجريبية بمدينة بنها، وهي الواقعة التي بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغات الواردة بشأنها.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه نظراً لعدم وجود طالبات في المدرسة، لظروف الإجازة، سوف يتم سؤال بعض العاملين في المدرسة بشأن ما جاء في اتهام عدد من الطالبات لمدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن، أثناء تواجدهن بالمدرسة، أو في سنتر الدروس الخصوصية.