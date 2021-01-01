أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن توريد وتركيب وحدات للطاقة الشمسية تمهيدَا لإفتتاح فصل للطاقة الشمسية بـ التعليم الفني بمدرسة موط الصناعية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية.
قال الدكتور جمال حسن، مدير قطاع التعليم بالمحافظة، في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، إنه جرى تجهيز القسم بالإضافة لمعمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى هدف إنشاء القسم في مساعدة الطالب وتدريبه على ما جرى دراسته في المناهج لتأهيله نحو احتياجات سوق العمل الحر في هذا المجال.
أشار حسن، إلى أن فتح هذا الفصل يأتي تنفيذًا لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، للتوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادى ودائم لتوليد الكهرباء وأحد المحاور المهمة في التنمية على أرض المحافظة، وسيجري عقد برنامج تدريبى مكثف للكوادر البشرية بالمدرسة بدءا من اليوم إستعدادًا لبدء الدراسة بالقسم العام الدراسي المقبل.
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التعليقات على تعليم الوادي الجديد يفتتح فصلا للطاقة الشمسية بالتعليم الفني العام المقبل
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