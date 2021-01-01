تعليم المنيا: فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع القادم

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم بالمنيا
وزارة التربية والتعليم بالمنيا

قال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إن المديرية تستعد لفتح باب التظلمات ولمدة 15 يوما بمقر كنترول الشهادة الإعدادية والذى من المقرر أن يبدأ الأحد القادم على أن تقدم طلبات التظلم بقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدينة المنيا.

وأضاف الرشيدى انه سيتم عقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة الترتيبات الخاصة بفتح التظلمات وتحديد درجات تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى للعام الدراسى الجديد 20/ 21 .

وعن طريقة تقديم التظلم قال الدكتور على عبد السلام مدير عام ادارة المنيا التعليمية، أن المتظلم سوف يتقدم بطب التظلم سواء فى مادة واحدة أو كل المواد نظير دفع مبلغ قدره عشرون جنيها عن كل مادة يتم توريدها بكاتب البريد، ثم يحدد له أيام لفحص التظلم بمراجعة درجات المادة المتظلم فيها.

وكانت محافظة المنيا قد أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 77.5 %، وقد حصل 266 طالب على الدرجة النهائية.

المصدر: youm7

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