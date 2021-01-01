تعليمات أمنية للمديريات التعليمية بسرعة تركيب كاميرات المراقبة في لجان الثانوية العامة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أرسلت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية ، شددت خلاله على مديري المديريات التعليمية بسرعة الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات المراقبة لجميع المدارس التي ستعقد فيها لجان امتحانات الثانوية العامة.



وشددت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، على أن يتم تسليم كاميرات المراقبة لمديري المدارس ومسئولي العهدة ومسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس ، على أن يتم العمل على مدار الـ 24 ساعة حتى الانتهاء من تنفيذ هذه التعليمات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف ، وذلك تحت اشراف مسئولي الامن بالمديريات والادارات التعليمية .



وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير) ، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار الـ 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من انهاء الاعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم اعمال امتحانات الثانوية العامة.

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كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك إجراءات تأمين صارمة ستطبق في امتحانات الثانوية العامة النهائية، ستتكلف تكلفة باهظة بتعاون أجهزة الدولة.وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل إجراءات التأمين الصارمة التي ستطبق في لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام :حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الثانوية العامة 2021 سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99%، وبالتالي سيظهر المستوى الحقيقي لكل طالب.وشدد وزير التربية والتعليم، على أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون امتحانات فيها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، ولن يكون بها مشاكل تقنية ولا مشاكل غش.إجراءات مكافحة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامةوأضاف الوزير "هناك قانون جديد أقره مجلس الوزراء لمكافحة الغش في الامتحانات، لافتًا إلى أن أبرز الإجراءات التي سيتم محاربة الغش بها هذا العام تتمثل فيما يلي :سيتم تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الالكترونية أكثر من مرة لضبط الموبايلات و وسائل الغشستكون لجان الامتحانات مراقبة بالكاميراتسيتم الاستعانة بمراقبين أفراد من خارج منظومة المدرسة.سيتم منع الطلاب من الدخول إلى لجان الامتحانات بالموبايلات او بأي وسائل إلكترونية تساعد على الغشلن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة بالولوج الى الانترنت من خلال التابلت أثناء الامتحانسيتم منع وجود الموبايلات مع المراقبين في اللجانسيتم طباعة كراسات الأسئلة والبابل شيت في مطابع الجهات السياديةستتولى الجهات الأمنية تأمين عملية نقل الأسئلة والبابل شيت إلى لجان الامتحاناتهناك علامات تأمينية سرية موجودة على أوراق الأسئلة و البابل شيت وعلى شاشة امتحان التابلت أيضا لضبط أي محاولة غش من صاحب الامتحان.سيتم تطبيق قانون الغش بعقوباته المغلظةأي طالب سيحاول عمل اختراق إلكتروني او تهكير لنظام عمل التابلت او تشغيل اي تطبيقات من الممنوعة عليه سيعامل معاملة الطالب الغشاش وتطبق عليه العقوبات.الجهات الأمنية ستقوم بعمل كردون أمني لمنع تجمعات الأهالي حول لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.