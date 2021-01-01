قالت ناسا إن تلسكوب هابل تعرض لمشكلة في الذاكرة على الكمبيوتر الرئيسي الموجود على متنه، ما تسبب في توقفه عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية، والعمل جار على استعادة نشاط الجهاز.
وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان يوم الأربعاء أن التلسكوب الفضائي، الذي يدور حول الأرض منذ عام 1990، واجه مشاكل يوم الأحد في حوالي الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وقالت ناسا: "بعد تحليل البيانات، يقوم فريق عمليات هابل بالتحقيق فيما إذا كانت وحدة الذاكرة المتدهورة أدت إلى توقف الكمبيوتر".
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التعليقات على تعطل تلسكوب هابل الفضائي نتيجة خلل في كمبيوتر بداخله يعود لثمانينيات القرن الماضي !
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