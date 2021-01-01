

تعرف على مواصفات وأسعار شيري تيجو 8 موديل 2021 تعرف على مواصفات وأسعار شيري تيجو 8 موديل 2021

تعد شركة شيري من أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، وبدأت شيري في إنتاج سلسلة سيارات الـ تيجو منذ عدة سنوات، و تعد سيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 من افخم سلسلة سيارات تيجو التي طرحها شركة شيري الصينية، وتنتمي السيارة الي فئة السيارات SUV.



خلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات ومميزات وأسعار سيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 في الأسواق المصرية :



تقدم السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، ويعطي قوة تبلغ 145 حصان، وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن-متر، علاوة على ذلك ارتباطه بناقل حركة آلي من 6 سرعات

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جاء الشكل الخارجي لسيارة بتصميم رائع وجذاب بخاصة بعد إضافة لمسات الكروم عليه، وظهر اسفل الشبك الامامي يظهر الهيكل الرياضي القوي في الزوايا في الجوانب، مع كشافات ضباب تندمج في وحدة واحدة مع شريط إضاءة LED.تأتي شبك التهوية الأمامي بشكل تقليدي وعليه شعار الشركة وحافة كبيرة من الكروم، ومن اليمين واليسار يلتصق بالأضواء الأمامية LED، كمام نري في الأسفل ن فتحة تهوية إضافية محاطة بالكروم.تتمتع السيارة بكافة سبل الأمان والسلامة، حيث بتوافر بـوسائد هوائية أمامية ، مع جانبية للأمام والخلف بالإضافة إلى وسائد ستاريه كمان للأمام والخلف و وسائد هوائية للركبة.علاوة على ذلك يتوفر رادار في الأمام والخلف للوقوف، مع كاميرا خلفية 360 درجة، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، مع توزيع قوة المكابح الكترونيا (EBD ).تتميز بنظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، ونظام الاستقرار الإلكتروني (ESP )، ونظام المكابح النشطة، بالإضافة مع نظام مساعدة صعود التلال، ونظام النزول من المنحدرات ونظام النقطة العمياء.يأتي الهيكل الداخلي للسيارة بتصميم ديناميكي مجهز علي أعلي مستوى من الدقة والبراعة، حيث تتمتع بنظام التكييف اوتوماتيكي مستقل مزدوج لشخصين في الأمام، مع قفل مركزي والقفل عن بعد وزر لتشغيل المحرك، بالإضافة إلى نظام دخول السيارة بدون مفتاح، مع مثبت سرعة تكيفي.يتميز الهيكل الداخلي أيضا بمقاعد جلد فاخرة، وتعدل المقاعد الأمامية كهربائية للوضعية المناسبة للركاب مع عجلة القيادة متعددة الوظائف مسطحة في الأسفل لسهولة دخول وخروج السائق بتحكم بالنظام الصوتي والترفيهي على اليسار، والأزرار الموجودة على اليمين تحكم بلوحة العدادات.يتوافر بها شاشة نظام المعلومات والترفيه تعمل باللمس وذات دقة عالية جدا، مع وجود بها نظام ملاحة وبلوتوث، علاوة على مقود حركة متعدد الوظائف.تبدأ أسعار السيارة في السوق المصري بداية من 365 ألف جنيه وحتى 395 ألف جنيه مصري.