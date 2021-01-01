تعرف على طريقة الدفع الإلكتروني للمصاريف عن طريق الكروت بحقوق عين شمس



كلية حقوق جامعة عين شمس كلية حقوق جامعة عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن القائم بأعمال عميد كلية حقوق جامعة عين شمس ،أنه تم بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للشعب الثلاث بمرحلة الليسانس وتبدأ امتحانات الفصل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو.







وأضاف عميد حقوق لـ صدي البلد، أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا.

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وأشار إلى أنه تم نشر فيديو طريقة الدفع الإلكتروني للمصاريف عن طريق كروت الدفع ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا .الجدير بالذكر تفقد، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يرافقه أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكلية الحقوق، للإطمئنان على سلامة وسلاسة سير العملية الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تفقد اللجان بمبنى الامتحانات وفي المدرجات ، وذلك بحضور أ.د. ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق و أ.د. محمد صفي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.وخلال الجولة التفقدية، اطمأن رئيس الجامعة على سير العمل داخل اللجان، كما اطمأن على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا؛ من خلال ارتداء الجميع للكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياس حرارة كل طالب قبل الدخول للجان والتأكيد على وجود معايير الأمن والسلامة ، وأشاد أ.د. محمود المتيني بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كلية الحقوق.ومن جانبه، أكد د. ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق أنه حفاظا على سلامة الطلاب فإن الامتحانات تم تقسيمها على ثلاث فترات ، وتم فتح جميع الأماكن والمدرجات لاحتواء اعداد الطلاب وتجنب التكدسات في المداخل والمخارج وتنظيم الطلاب كل في مكانه المخصص له ، إلى جانب القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم مستمر لجميع اللجان.