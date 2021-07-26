تعرف على شروط القبول بمدرسة المياه الثانوية الفنية فى مسطرد



مدرسة المياه الثانوية الفنية فى مسطرد مدرسة المياه الثانوية الفنية فى مسطرد

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى فى مسطرد التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أول مدرسة حكومية متخصصة فى مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة مسطرد عن قبول دفعة جديدة لهذا العام 2021/2022، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة "بنين فقط".







وتضمن إعلان المدرسة عدد من الشروط الواجب توافرها فى الطلاب المتقدمين للالتحاق بها.

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وأوضحت المدرسة أن الشروط الواجب توافرها فى الطلاب المتقدمين لمدرسة المياه فى مسطرد أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام 2020/ 2021، وألا يزيد سن الطالب فى 1 / 10 / 2021 عن 16 عام كما يجب أن يكون الطلاب مصرى الجنسية، واجتياز الطالب للمقابلة الشحصية، واجتياز الطالب لاختبارات القدرات، وأن التقديم على رابط شركة مياه القاهرة يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 26/7/2021، حتى الخميس الموافق 12/8/2021، كما أنه سيجرى امتحانا تحريريا للطلاب الحاصلون على المجموع الأعلى.كما أن الأوراق المطلوبة هى طلب التحاق بمدرسة المياه فى مسطرد مصحوبا لصورة ضوئية لشهادة الميلاد للطالب مكتوبا خلفها أرقام التليفونات وعنوان الطالب لسهولة التواصل، بالاضافة لأصل شهادة الميلاد للإطلاع عليها، وصورة ضوئية من الشهادة الإعداد والأصل للإطلاع عليها، وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب يقدمها الطالب بمقر مدرسة مياه مسطرد.من ناحية اخرى افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع إحلال وتجديد ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها.جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.أشاد د. خالد عبدالغفار بالإنجاز الذي تم في مشروع ملاعب كلية التربية الرياضية ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والمقام على مساحة 16500 متر مربع، ويضم مجموعة من الملاعب مجهزة بالبنية التحتية الخاصة بها، كما تم إعادة تأهيل الموقع العام، وكذلك إعادة تأهيل المبنى الإداري لأعضاء هيئة التدريس والمدرجات وتكييف الصالة وحجرات الإدارة وإقامة أسوار خارجية حول الموقع والملاعب وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه.ووجه الوزير الشكر لمحافظ القليوبية لرعاية الافتتاح وكذا جامعة بنها والاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورؤساء جامعة بنها السابقين لدورهم في نهضة جامعة بنها، مشيرًا بأن هناك 555 مشروعًا تقوم بها الوزارة بتكلفة حوالي 140 مليار جنيه تقريبًا تتنوع ما بين مشروعات خدمية وطلابية وبحثية ورياضية وعلى مستوى المستشفيات الجامعية ايضًا، وذلك بكافة مؤسسات التعليم العالي.وأشار الوزير لضرورة استعادة دور الجامعات المصرية في إمداد المنتخبات الوطنية باحتياجاتها من المواهب والأبطال في شتى المجالات من خلال ما ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات من فعاليات رياضية.