تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم

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تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الثلاثاء 22-6-2021، استقرارا فى السوق المحلى ومحلات الجزارة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.


وتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها ، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.


واستقرت أسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .


وسجلت أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

المصدر: اليوم السابع

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