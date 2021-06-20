شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الثلاثاء 22-6-2021، استقرارا فى السوق المحلى ومحلات الجزارة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها ، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.
واستقرت أسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .
وسجلت أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق