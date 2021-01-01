

تعرف على أحدث أسعار لإيجل 580 في السوق المصري تعرف على أحدث أسعار لإيجل 580 في السوق المصري

خلال شهر يونيو الحالي تم رصد سعر سيارة ايجل 580 موديل 2021 من إيجل دي اف اس كيه مصر، حيث تم ذكر سعر السيارة كالتالي:



- فئة أولى بسعر 299 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 355 ألف جنيه.

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وتتميز ايجل 580 بأنها تضم 7 مقاعد، وتحمل محرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 165 حصان و220 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم أهم التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل من السيارة التجهيزات التالية:- إطارات بأطواق (جنوط) مقاس 17 بوصة.- اتاحة خيارين من الألوان.- مرايات جانبية كهربائية.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- زجاج حراري خلفي.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- بلوتوث.- عدادات بتصميم رياضي.- فرش داخلي من الجلد.- منفذ USB (يو اس بي).- راديو FM.