

تعرف على أبرز أسباب انحراف السيارة أثناء القيادة تعرف على أبرز أسباب انحراف السيارة أثناء القيادة

المربع نت – يعتبر انحراف السيارة أثناء القيادة من المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين، ويشكل انحراف السيارة خطورة بالغة على سلامة القيادة، ويرجع الاختلال في توازن السيارة إلى عدة أسباب سوف نستعرضها لكم خلال السطور التالية.



1– ضبط ضغط هواء الإطارات



يعد قياس وضبط ضغط هواء الإطارات بشكل منتظم من أهم العوامل التي تحافظ على توازن السيارة، حيث أنه في حال انخفاض ضغط الهواء في أحد الإطارات فإنه يؤدي إلى انحراف السيارة.

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2– عدم توازن العجلاتتعتبر محاذاة العجلات الغير صحيحة والغير متوازنة من أهم المشكلات التي تتسبب في انحراف السيارة.3 – تلف جزء من أجزاء التعليق الهوائيقد تتسبب القيادة على الطرق غير ممهدة لفترة طويلة، أو زيادة تحميل السيارة بأوزان ثقيلة، في تلف أحد أجزاء نظام التعليق الهوائي للسيارة، مثل المساعدين والمقصات مما يسبب خلل في توازن السيارة.4- وجود مشكلة في المكابحالمكابح من أهم الأجزاء في السيارة، حيث أنها من أبرز عوامل الأمن والسلامة، وفي حال حدوث أي تلف بها فإنها تؤثر بالسلب على إطارات السيارة مما قد يتسبب في انحرافها أثناء القيادة.5– الإطارات الجديدةعند استبدال الإطارات بأخرى جديدة فإنها قد تتسبب في حدوث بعض المشكلات الطفيفة، ومنها حدوث سحب وانحراف بالسيارة وهذا لاختلاف نوع الإطارات أو لعدم تركيبها بطريقة صحيحة.