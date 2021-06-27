

تصل 40 درجة .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات تصل 40 درجة .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27-6- 2021، في القاهرة والمحافظات.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إن الطقس يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية.



ويكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس، يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.أما عن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحريأما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25.يذكر أن الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية ، صرحت مؤخرأ إن فصل الصيف بدأ منذ يوم 21 من الشهر الحالي، مشيرة إلى أن درجات الحرارة مازالت في المعدلات الطبيعية حتى الآن.و أن طقس أول أمس الجمعة شهد ارتفاع ب درجات الحرارة وأن هذا الطقس مستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، حيث بعد ذلك سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، وبالتالي يكون طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية ولكن باستثناء السواحل الشمالية التي يكون الطقس بها مائل للحرارة، حيث يتراوح معدلات الحرارة بين 30 و32 درجة مئوية.وأوضحت الأرصاد الجوية أن منخفض الهند الموسمي سيؤثر خلال هذه الفترة، و سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة في بعض المناطق، خاصة المناطق الساحلية والسواحل الشمالية للبلاد.