

تسبب عدوى بكتيرية.. إدارة الغذاء والدواء تنصح بتجنب تناول هذا النوع من الصلصة تسبب عدوى بكتيرية.. إدارة الغذاء والدواء تنصح بتجنب تناول هذا النوع من الصلصة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، هذا الأسبوع، تحذيرًا بشأن منتجات أحد الشركات، بسبب المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تعرضها لأي شخص يستهلكها.



وأجبرت الشركة، ومقرها في ولاية كولورادو الأمريكية، على سحب منتجها الخاص بـ «جبن الكريم»، لكن بعد إجراء اختبار داخلي، قررت سحب نوع بعينه من الصلصة الحارة.



وعليه، حذرت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين من شراء أو تناول أي منتجات من صنع هذه الشركة. بالتحديد صلصة الفلفل الحار المحمصة، المعروضة للبيع في 14 منفذًا.

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وجاء هذا القرار، بعدما وجدت الإدارة «آثارًا لليستيريا مونوسيتوجينيس في عينات البيع بالتجزئة للمنتجات المسترجعة»، مما دفع إلى فحص مرافق التصنيع التابعة للشركة.ومن ثم، اكتشف محققو الإدارة، أن 23 من أصل 149 عينة تم اختبارها لاحقًا تحتوي على البكتيريا المسببة للأمراض.هذا، ويمكن أن تؤدي الليستريات المستوحدة إلى الإصابة بمرض الليستريات. وهي عدوى تسبب عادةً أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الإسهال والتعب والحمى وآلام العضلات.ومع ذلك، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن الحالة يمكن أن تسبب مشاكل صحية أكثر خطورة، لا سيما بين الحوامل، وحديثي الولادة، وكبار السن، ومن يعانون من نقص المناعة.وتسبب هذه الحالة وفاة ما يقرب من 260 شخصًا في الولايات المتحدة كل عام.وحال شرائك لهذا المنتج، توصي الإدارة باتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة، لتلافي التبعات الضارة له.ونصحت الإدارة، بضرورة «غسل الجدران الداخلية وأرفف الثلاجة، وألواح التقطيع وأسطح العمل والأواني، التي قد تكون ملامسة لمواد ملوثة الأطعمة».وبعد الغسل، يجب تعقيم هذه الأشياء والأدوات بمحلول من ملعقة كبيرة من الكلور المبيض، إلى جالون واحد من الماء الساخن، وتجفيفها بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية لم تستعمل من قبل.أما في حال كنت استهلكت هذه المنتجات، فعليك مباشرةً التواصل مع الطبيب للاطمئنان على صحتك.جديرٌ بالذكر، أن عدوى الليستريات يمكن للبكتيريا الخاصة بها البقاء على قيد الحياة خلال التبريد، وحتى التجميد حسب «مايو كلينيك».لهذا، يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى الخطيرة، أن يتجنبوا تناول أنواع الطعام المُرجح، أن تكون محتوية على بكتيريا الليسترية.