

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، فيما ربح رأس المال السوقي 691 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 631.992 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 9880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3862 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.