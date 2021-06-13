

تراجع الطماطم..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-6-2021 تراجع الطماطم..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-6-2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-6-2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



سعر الطماطم اليوم الأربعاء



تراجع سعر الطماطم اليوم الأربعاء ما بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو، والبطاطس يبدأ سعرها من 2 إلى 3.90 جنيه للكيلو، والبصل من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، والجزر من 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو، و ارتفع سعر الكوسة متراوحا ما بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو.

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فيما تراوح سعر الفاصوليا ما بين 4 و8 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو.سعر الفلفل الروميوتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الفلفل رومي صوب 4.5 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل الحامى البلدي من 2.5إلى 4.5 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل الحامى صوب 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالى) من 10 إلى 14 جنيها للكيلو.سعر الملوخية اليوم الأربعاءوتراوح سعر الملوخية بين 2و4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب من 2 إلى 4.5 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الباميا من 9 إلى 13 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.سعر ورق العنبوسجل سعر الثوم من 17 إلى 27 جنيها للكيلو، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الورق عنب البناتى من 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب البلدى من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، وسعر الخس الكابوتشى 5 جنيهات للواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب (الطبق 250 جم) 25 جنيها.سعر البرتقالوفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة فى سوق العبور، فقد تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7 إلى 11 جنيها للكيلو.وسجل سعر اليوسفى من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر الليمون البلدى 6 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الليمون أضاليا 6 جنيهات للكيلو، وسعر العنب المستورد أصفر 10 جنيهات للكيلو.سعر التفاح اليوم الأربعاءوتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13 إلى 17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 14 جنيها للكيلو.وبلغ سعر البلح السيوى 25 جنيها للكيلو، وسعر البلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو، وسعر البلح شامية من 4إلى 6 جنيهات للكيلو، وسعر البلح الأبريمى من 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر البلح المركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأبيض غزال من 7 إلى 17 جنيها، وسعر البلح الوردة من 8 إلى 18 جنيها للكيلو، وسعر البلح البرتموتة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأسوانى من 6 إلى 14 جنيها للكيلو، وسعر البلح السكوتى من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الجنديلة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح قرن الغزال من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.وتراوح سعر الفراولة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والرمان بين 7 و11 جنيها للكيلو، وسعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، وسعر الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 1 (8 : 10 كجم) من 32 إلى 40 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 : 8 كجم) من 21 إلى 28 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 3 ( 4 : 6 كجم) من 12 إلى 18 جنيها للواحدة.وتراوحت المانحو العويس بين 15 و25 جنيها، ومانجو هندي 15 و20، والتيمور 15 و25 جنيها، ومانجو زبدية 10 و14 جنيها، ومانجو بلدي 8و14 جنيها، وسجلت المانجو الفونس 15 و20 جنيها، ومانجو فص 20 و40 جنيه، والدبشه من 7 إلى 11، مانجو صديقة 12 و18 جنيها، والسكري 10و15 جنيها.وسجل سعر الخوخ البلدى العرايشى من 7 إلى 11جنيها للكيلو، والبرقوق الشكرس من 10 إلى 20 جنيها، والمشمش عمار من 9 إلى 15 جنيها، والمشمش السويسي من 8إلى 12 جنيها، والفيومي من 8 إلى 12 جنيها، وسعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو، وسعر الأناناس 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيوى 26 جنيها للكيلو، الكريز سجل 40 جنيها وسعر الأفوكادو من 30 إلى 35 جنيها للكيلو.و بلغ سعر الموز البلدي من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها.